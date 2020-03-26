Пользовательница Facebook Катерина Егорова рассказала, как на самом деле организована эвакуация из-за границы. Она сказала, что консульство Украины в Таиланде не облегчило украинцам задачу вернуться домой после закрытия авиасообщения. Теперь люди застряли там на неопределенный срок.

Она выложила хронологию событий на личной странице.

Она рассказала, что в субботу посольство сообщило, что с 16 марта до 3 марта иностранцы не смогут попасть в Украину, а граждане Украины имеют право беспрепятственного пересечения границы на въезд/выезд в указанный период. В воскресенье, 16 марта, посольство просит всех заполнить гугл-форму для формирования списков граждан, имеющих срочную необходимость вернуться в Украину специальными нерегулярными рейсами.

Во вторник, 17 марта, посольство сообщает, что сформированы точки, откуда можно добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам.

В пятницу, 20 марта, утром посольство просит заполнить новую гугл-форму по имеющимся обратным билетам с целью проведения переговоров с авиаперевозчиками по организации ими специальных рейсов. Пассажиры с обратным билетом Турецких авиалиний получают сообщение на e-mail об отмене рейсов из Бангкока в Стамбул.

В субботу 21 марта, посольство впервые рекомендует добраться до Дохи, Дубая или Стамбула и дальше лететь спецрейсами SkyUp и МАУ 24-25 марта. Во вторник, 24 марта, когда билеты на рейс МАУ появились, их полностью раскупили и еще есть много желающих вернуться дополнительным спецрейсом.

В среду, 25 марта появляется информация о том, что Кабинет Министров Украины планирует полностью закрыть границу Украины на въезд и выезд с 27 марта.

"Министерство инфраструктуры прокомментировало в телефонном режиме, что при принятии решения границу закроют 27/03, несмотря на то, что люди готовы вернуться спецрейсом за $ 600 и все билеты на рейс 29/03 уже куплены. Спецрейс МАУ 29 марта - это первый и пока единственный спецрейс для украинцев, которые находятся в Юго-Восточной Азии (рейс из Пхукета - чартер, организованный компанией Аnex Tour)", - пишет девушка.

Она пишет, что люди готовы возвращаться за деньги, многие люди уже не раз покупали новые билеты и теряли средства потому что даже с билетами на спецрейсы их всегда пускали на самолет.

"Никто не рассчитывает на абсолютно бесплатные рейсы, но люди все еще надеются, что прямой рейс домой не отменят в последний момент", - суммирует девушка.

Скриншот: Facebook/Kateryna Yegorova

Ранее "Страна" писала, как встречают и провожают тех, кто возвращается из-за границы в Украину.

Также мы рассказывали, что