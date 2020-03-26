26 случаев коронавируса подтверждены в Тернополе по состоянию на 20:30 26 марта. Об этом сообщает Тернопольский штаб борьбы с коронавирусом в Facebook.

"23 больных СОVID-19 - в Монастыриском районе, 1 - летальный. СОVID-19 подтвержден у одиннадцатилетнего ребенка и его мамы с Монастыриского района, которые находятся в Тернопольской городской детской больнице, а также у 9 медиков из Монастырского района", - говорится в сообщении.

Также подтверждено заболевание у 57-летнего жителя города Залищики, который госпитализирован в Тернопольскую больницу скорой помощи, и по одному случаю в Тернополе (55-летний мужчина) и в Золотом Потоке Бучацкого района.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре онкобольных детей выселили из отремонтированного волонтерами отделения, чтобы обустроить там палаты для коронавирусных.

Также мы сообщали, что в Житомирской области коронавирусом заболели еще двое мужчин.