Лев Лещенко. Фото: Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в прямом эфире программы "Время" прокомментировал состояние здоровья певца Льва Лещенко. 

Лещенко заразился коронавирусом и находится в московской больнице в Коммунарке. 

"Сегодня Лев Валерьянович не нуждается в кислородной поддержке. Течение болезни дает надежду, что она завершится успешно", - сказал Мурашко. Более подробно говорить он не смог, ссылаясь на врачебную тайну. 

Российские СМИ сообщали, что на фоне коронавируса у Льва Лещенко начался отек легких, он был переведен в реанимацию. 

Издания отмечали, что накануне певец с супругой посещали Италию, США и Канаду. Жена Лещенко также якобы находится в Коммунарке. О ее создании здоровья не сообщается. 

Двумя днями ранее эту больницу, где лежат коронавирусные больные из Москвы и области, посещал президент РФ Владимир Путин

 

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