В Харькове полиция разыскала людей, которые сбежали из-под карантина, несмотря на обещание самоизоляции после возвращения из-за границы. Они не находились по указанным адресам.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковcкой области.

В сообщении говорится, что Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины с 18 марта направил в Главное управление Национальной полиции в Харьковской области четыре письма с просьбой разыскать людей, которые вернулись из-за границы и должны находиться в самоизоляции, но фактически не находятся по предоставленным ими адресам.

"Полиция устанавливала место нахождения 10 человек, прибывших авиарейсами Венеция-Киев (1 человек), Париж-Киев (4 человека) и из Польши (5 человек) через пункт пропуска. В настоящее время в результате принятых работниками криминальной полиции подразделений ГУ Нацполиции в Харьковской области мер местонахождение 9 граждан установлено", - сообщает отдел коммуникаций облуправления полиции.

По информации правоохранителей все 9 человек находятся в самоизоляции, но за пределами Харьковской области.

Скриншот: Facebook/Поліція Харківської області

Ранее "Страна" писала, что из больницы Киева сбежала больная коронавирусом заробитчанка, полиция поймала ее на трассе.

Также мы рассказывали, что в МВД предлагают сажать украинцев на 3 года за побег из под карантина.