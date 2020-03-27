В Украине продолжается карантин, объявленный до 24 апреля. Растет количество зараженных коронавирусом Covid-19. По состоянию на сегодняшнее утро, по данным МОЗ, в стране зафиксировали 196 случаев заражения, из них 5 смертельных. Всего за сутки подтвердили 40 новых диагнозов.

Больше всего зараженных в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской области, в Киеве и Киевской области.

С 27 марта будет закрыто авиационное и железнодорожное сообщение. Самолеты будут к нам прибывать до пятницы. В ночь с пятницы на субботу любое авиасообщение будет остановлено. Как и сообщение поездами. При этом глава МВД Арсен Аваков сообщил: "Если вы перешли пешком или на своей машине границу Украины и у вас есть паспорт гражданина Украины – дома вас примут всегда".

Ранее мы разбирались, как пересекать границу Украины с 27 марта. Каждый прибывший из-за границы должен провести на самоизоляции 14 дней.

Следим за ситуацией с коронавирусом в Украине и мире. Этот материал обновляется.

08:30 Европарламент, вслед за США и лидерами стран "Большой двадцатки" (G20), принял решение о выделении гигантской суммы на борьбу с распространением коронавируса Сovid-19.

Так, евродепутаты одобрили предложенный Еврокомиссией пакет экстренных мер для преодоления экономического кризиса из-за коронавируса. Эти меры предполагают, в частности, выделение 37 миллиардов евро пострадавшим от пандемии людям и компаниям. В поддержку этих выплат проголосовали 683 европейских депутата (один против, четверо воздержались)/

08:15 Из Канады в Киев уже летит спецрейс на борту которого находятся 274 украинца. Об этом сообщает посольство Украины в Канаде на Facebook.

"Украинцы из Канады возвращаются домой. 274 пассажира вылетели рейсом МАУ из Торонто в Киев", - говорится в сообщении.

Лайнер рейса PS 1242 вылетел в Украину в четверг вечером, 26 марта. В дипведомстве напомнили пассажирам о необходимости самоизоляции на родине в течение 14 дней после путешествия.

08:08 ВОЗ говорит, что число заболевших в мире растет по экспоненте.

"Пандемия #COVID19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 000 случаев заняли 67 дней. Вторые 100 000 заняли 11 дней. На третьи 100 000 ушло всего 4 дня. Четвертые 10 000 - всего 2 дня", - говорится в Twitter организации.

08:03 Американские медики показали, что происходит с легкими после поражения коронавирусом.

08:01 Арсений Яценюк записал ролик и опроверг свое нахождение в больнице.

07:55 Утренняя сводка по коронавирусу в мире.

Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии - 8215 человек. Испания заняла второе место, обогнав КНР по количеству умерших - 4 365 человек. В Китае за все время эпидемии погибло 3169 человек.

Всего в мире 531 860 инфицированных. В ночь на пятницу США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтверждения случаев инфицирования коронавируса - 85 653, тем самым обогнав Китай (81 782) и Италию (80 589). Далее следуют Испания (57,786), Германия (43 938) и Иран (29 406).

07:47 Певица Марув застряла в Москве и не знает, как добраться домой после закрытия границ. Она записала видео из Белокаменной.

07:45 Владимир Путин подписал закон об ограничении цен на лекарства в России.

07:40 Украинцы из Нью-Йорка, охваченного эпидемией, отправились домой.

З Нью-Йорка до Києва вилітає перший з двох спецрейсів, який вивозить українців, що не змогли повернутися в Україну до 16 березня.



Ці відео зняла киянка Міла Щепіна, яка разом із сином та кицькою, сьогодні дісталася із Чикаго в Нью-Йорк, а зараз перебуває на борту літака. pic.twitter.com/r92tjKgyGX — Голоc Амepики (@chastime) March 26, 2020

Видео: twitter.com/chastime

07:23 Киев. Очередь в "Новую почту", куда пускают по два человека.

07:15 В Центре общественного здоровья Украины рассказали, что коронавирусы могут жить на поверхностях до 5 дней. Дольше всего вирус живет на металле, но заразность вируса значительно снижается уже через 3 часа. Поэтому важно дезинфицировать контактные поверхности в помещениях общего пользования - ручки дверей, перила, кнопку сливного бачка, кнопки лифтов, ручки кранов и тому подобное.

07:00 В Харькове разыскали девять из десяти человек, сбежавших из-под карантина. Они вернулись из-за границы и должны были соблюдать самоизоляцию на 14 дней, но фактически не находились по указанным ими адресам.