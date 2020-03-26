О важности присутствия всех депутатов на внеочередном заседании парламента в субботу говорил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидерами фракций и групп Верховной Рады. Он отметил, что перед Украиной сейчас стоят большие вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что в четверг, 26 марта, Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос" и "Европейская солидарность", а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие".

"Вы видите, какая сложная ситуация в мире и в Украине. Мы делаем много, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность - помочь украинцам в такие нелегкие времена", - заявил на встрече президент.

Зеленский обсудил с парламентариями возможную повестку дня и подробнее рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины. Он также проинформировал о мерах, предпринимаемых государством для предотвращения распространения Covid-19.

Ранее "Страна" сообщила о том, сможет ли Рада принять главный закон для МВФ, а также о том, что Зеленский уговорил "Слуг народа" не отправлять Раду на карантин, чтобы принять закон о рынке земли.