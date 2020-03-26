Некоторые жители Днепра, которые вернулись из Польши, скрываются от карантинного контроля. На данный момент таких нарушителей 12 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета в четверг, 26 марта.

Несмотря на то, что на вокзале их ожидали специальные микроавтобусы, их услугами воспользовались только 10 человек, 12 вернувшихся по непонятным причинам не поехали.

Десять человек были доставлены в Царичанскую ЦРБ, где они проходят обследование. Областные власти обратились к жителям, напомнив, что работает круглосуточная горячая линия: 0800-500-474.

"Нам необходим контакт и данные о каждом человеке, кто возвращается из стран ЕС. Мы готовы высылать за группами из нескольких человек транспорт и доставлять их домой с прохождением всех диагностических процедур для того, чтобы минимизировать проникновение в область вируса,", - обратились к жителям в облсовете.

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