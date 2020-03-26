Два новых случая коронавируса зарегистрированы в Житомирской области в четверг, 26 марта. Заболели жители городов Бердичев и Мали. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Только что получил информацию о том, что в Бердичеве и Малине обнаружили новые зарегистрированные случаи Covid-19… В обоих случаях определены контактные лица", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, в Бердичеве заболевание выявили у мужчины 1972 г.р.

"Перед госпитализацией больному был сделан быстрый тест, который не обнаружил коронавирус. Пациент был госпитализирован 23 марта в инфекционное отделение Бердичевской городской больницы, до этого был на самоизоляции", - рассказал Виталий Бунечко.

А в Малине коронавирус обнаружен у мужчины 1964 г.р.

"Поступил в Малинскую городскую больницу 25 марта, до этого наблюдался у частного семейного врача. На момент обращения к врачу проявления болезни не проявлялись. Из-за ухудшения его состояния направлен в инфекционное отделение", - рассказал Бунечко.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 26 марта, в Украине было выявлено 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. В частности, в Житомирской области было зафиксировано два случая, один из них летальный.

Ранее "Страна" писала о том, что на Закарпатье выявлен первый подтвержденный случай коронавируса.

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