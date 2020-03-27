Международный валютный фонд может увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд в случае принятия антиколомойского закона, но если Верховная Рада провалит голосование, то Киев может рассчитывать только на $1,5 млрд от МВФ в рамках помощи по преодолению последствий пандемии.

Об этом пишет Financial Times.

Дополнительное финансирование в размере миллиарда долларов от Всемирного банка, ЕБРР и ЕС также зависит от соглашения с МВФ.

В статье отмечается, что ограничения, введенные украинским правительском для борьбы с коронавирусом, могут в "оптимистическом сценарии" привести к спаду экономики на 5% по итогам текущего года.

"Из-за пандемии коронавируса ситуация в экономике критическая… дальнейшая отсрочка просто невозможна",- прокомментировал ситуацию исполнительный директор ПриватБанка Петр Крумханзл.

Как рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией, если Верховная Рада не примет анти-Коломойский закон, Украина вероятно, получит гораздо меньшую сумму в $1,5 млрд от быстрого финансового инструмента МВФ в рамках помощи по преодолению последствий пандемии.

Ранее "Страна" писала о том, что часть нардепов от "Слуги народа" заявили о грядущем дефолте Украины, если не примут "антиколомойский" закон.

Также мы разбирались, сможет ли Рада принять главный закон для МВФ.