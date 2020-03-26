В Минфине пообещали на утро 27 марта предоставить более взвешенные предложения правок в государственный бюджет на 2020 год, так как текущая версия законопроекта не удовлетворила депутатов.

Об этом сообщил глава профильного комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире "Украина24", передает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, мы не были удовлетворены качеством этих предложений, мы дважды сегодня обсуждали их с представителями депутатских групп, фракций.... Только что закончилась эта встреча и мы нашли некоторую базу по договоренностей относительно изменений в закон о госбюджете и создании стабфонда", - сказал Гетманцев.

По его мнению, в изначальном варианте законодательных изменений Минфин получил бы слишком много полномочий по управлению стабилизационным фондом.

"На завтра, на утро, мы уже рассчитываем на более взвешенные предложения от Минфина и обговорить их", - добавил он.

Напомним, сегодня появился полный текст "антивирусных" изменений в бюджет.

Также страна подробно писала о том, как Кабмин хочет поменять бюджет-2020 из-за коронавируса.