В Черновицкой области лабораторно подтверждено три новых выздоровевших. Среди них один ребенок и двое взрослых.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной администрации Сергей Осачук на своей странцие в Facebook.

"В Черновицкой области сегодня, 26 марта, от коронавирус выздоровели еще 3 буковинцев. Это один ребенок и двое взрослых. Также сегодня официально подтверждено еще 5 случаев заражения коронавирусом. Речь идет о трех взрослых в возрасте до 40 лет и двух детей – 2 и 11 лет", - написал Осачук.

По его словам, четверо инфицированных вернулись из-за границы – из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными на коронавирус в Украине. Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случае составляет 47 человек.

География распространения новых случаев в области выглядит так:

Большой Кучуров Сторожинецкого района – 1 человек;

Привороки Глыбоцкого района – 1 человек;

Ручей Сокирянского района – 1 человек;

Черновцы - 1 человек;

Вижница - 1 человек.

Как отметил губернатор, всего Черновицкий областной лабораторный центр сегодня проанализировал 20 образцов.

Скриншот: Facebook/Сергей Осачук

Напомним, в Черновицкой области коронавирус выявили у шестерых детей.

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