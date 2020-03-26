В Черновицкой области три выздоровления от коронавируса и пять новых случаев
В Черновицкой области лабораторно подтверждено три новых выздоровевших. Среди них один ребенок и двое взрослых.
Об этом сообщил глава Черновицкой областной администрации Сергей Осачук на своей странцие в Facebook.
"В Черновицкой области сегодня, 26 марта, от коронавирус выздоровели еще 3 буковинцев. Это один ребенок и двое взрослых. Также сегодня официально подтверждено еще 5 случаев заражения коронавирусом. Речь идет о трех взрослых в возрасте до 40 лет и двух детей – 2 и 11 лет", - написал Осачук.
По его словам, четверо инфицированных вернулись из-за границы – из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с больными на коронавирус в Украине. Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случае составляет 47 человек.
География распространения новых случаев в области выглядит так:
- Большой Кучуров Сторожинецкого района – 1 человек;
- Привороки Глыбоцкого района – 1 человек;
- Ручей Сокирянского района – 1 человек;
- Черновцы - 1 человек;
- Вижница - 1 человек.
Как отметил губернатор, всего Черновицкий областной лабораторный центр сегодня проанализировал 20 образцов.
Скриншот: Facebook/Сергей Осачук
Напомним, в Черновицкой области коронавирус выявили у шестерых детей.
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