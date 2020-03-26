Зеленский призвал глав церквей Украины перейти на богослужения онлайн
Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей перейти на богослужения онлайн. Кроме того, президент поблагодарил тех, кто уже это сделал.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
"Отдельно я хочу поблагодарить глав церквей, которые проводят богослужения онлайн. Спасибо за ваше сознание и заботу о здоровье людей. Еще раз призываю других глав церквей перейти на такую практику, осознав опасность большого скопления и ответственность за жизнь своих прихожан", - сказал он в обращении к украинцам в четверг.
Ранее "Страна" писала, что Зеленский пообещал передать в областные лаборатории тысячи респираторов и миллионы перчаток.
Также мы рассказывали, что президент требует, чтобы депутаты работали во время карантина в связи с коронавирусом.