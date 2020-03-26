Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей перейти на богослужения онлайн. Кроме того, президент поблагодарил тех, кто уже это сделал.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Отдельно я хочу поблагодарить глав церквей, которые проводят богослужения онлайн. Спасибо за ваше сознание и заботу о здоровье людей. Еще раз призываю других глав церквей перейти на такую практику, осознав опасность большого скопления и ответственность за жизнь своих прихожан", - сказал он в обращении к украинцам в четверг.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский пообещал передать в областные лаборатории тысячи респираторов и миллионы перчаток.

Также мы рассказывали, что президент требует, чтобы депутаты работали во время карантина в связи с коронавирусом.