Владимир Зеленский сегодня, 26 марта, обратился к украинцам. Среди прочего президент заявил, что вечером пятницы граница Украины будет тотально перекрыта. И вернуться домой украинцы, оставшиеся за рубежом, не смогут.

Это заявление всех запутало. Потому что еще вчера топ-чиновники заявляли, что вернуться можно будет на автомобиле.

Разбирались, как на самом деле обстоит дело с закрытием кордонов.

Что заявил Зеленский о границе

В своем вечернем обращении Зе анонсировал закрытие границ.

"До конца пятницы 27-го марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что две недели назад призвал граждан срочно вернуться в Украину: большинство сделало это самостоятельно, а других, более 80 тысяч, вернули домой самолетами, поездами и автобусами.

"Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность, как государства, заботиться о каждом украинце", - указал он.

Зеленский отметил, что о тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся дипломатические представительства и украинские громады за рубежом.

"Ни об одном украинце, который останется за рубежом, никто не забудет. Мы будем постепенно возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также – уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", - пояснил президент.

То есть из слов главы государства следует, что границы вообще закроются. Но это не совсем так. Проследим, что говорили об этом чиновники вчера, когда закрытие впервые анонсировали.

Заявление Шмыгаля

О пограничном блэкауте первым объявил премьер Денис Шмыгаль после заседания правительства 25 марта. Сначала он сделал заявление на Кабмине:

"Предлагается разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок.

В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за рубежа и этот поток продолжается.

Это усиливает и увеличивает количество зараженных этой инфекцией людей.

Предлагается министерству инфраструктуры, министерству юстиции, министерству внутренних дел, министерству иностранных дел, профильным вице-премьер-министрам разработать и безотлагательно предоставить предложения по закрытию границ Украины для любого подчеркиваю пассажирского сообщения или пересечения.

К концу пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны. Прошу такое предложение разработать, проработать, согласовать и вынести. Мы безотлагательно соберем внеочередное заседание правительства, чтобы мы это решение утвердили".

Позже примерно о том же вышло заявление пресс-службы Шмыгаля. Из него тоже следует, что речь только о пассажирских перевозках.

Вводные от Авакова

Позже глава МВД Арсен Аваков уточнил, что до конца граница не закрывается.

"Самолеты будут к нам прибывать до пятницы. В ночь с пятницы на субботу любое авиасообщение будет остановлено. Как и сообщение поездами. Если вы перешли пешком или на своей машине границу Украины и у вас есть паспорт гражданина Украины – дома вас примут всегда", - заверил Арсен Аваков.

Отметим, что решения правительства по закрытию границ пока нет. Оно появится только в пятницу, когда будет заседать специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Но пока по всем данным - в Украину можно будет въехать как на личном автомобиле, так и зайти через пеший пункт пропуска.

А вот пассажирские перевозки через границу, которые требуют от властей массовой изоляции приезжающих и утомительных проверок - как раз отменяют.

Но при этом недопуск в страну - это нарушение конституционного права граждан. Поэтому если перевозчик привезет украинцев к пограничному пункту - они смогут перейти его пешком или проехать на частном авто.