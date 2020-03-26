В четверг, 26 марта, на межбанковском валютном рынке курс гривни снизился до 28,21 грн/$1 с 28,02 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни по окончанию торгов составили 28,19-28,22 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Кроме того, Нацбанк Украины снизил официальный курс нацвалюты на 27 марта до 28,1381 грн/$1 после ослабления накануне до 27,9552грн/$1.

На наличном рынке курс гривни в четверг также просел до 27,93-28,54 грн/$1 (покупка-продажа) с 27,68-28,33 грн/$1 днем ранее.

На "сером" рынке к концу рабочего дня в четверг курс гривни ниже - 27,53-28,56 грн/$1.

Банки продолжили снижать курс при онлайн-обмене и сохраняют большие спрэды по сравнению с докризисным периодом. Например, у monobank - 28,10-28,56 грн/$1 (в среду вечером - 27,75-28,24 грн/$1), у ПриватБанка - 27,9-28,6 грн/$1 (27,5-28,25 грн/$1), у Ощадбанка - 27,25-28,40 грн/$1 (27,1-28,35 грн/$1), у Райффайзен банка Аваль - 27,6-28,45 грн/$1 (27,4-28,3 грн/$1).

По данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 26 марта упал до 28,11 грн/$1 с 27,96 грн/$1 днем ранее.

Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни по отношению к основным иностранным валютам на 27 марта 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар - 16,9785

BYN 1 белорусский рубль - 10,9134

EUR 1 ЕВРО - 30,8633

PLN 1 польский злотый - 6,7588

CAD 1 канадский доллар - 19,988

ILS 1 новый израильский шекель - 7,8029

RUB 10 российских рублей - 3,6186

GBP 1 фунт стерлингов - 33,7981

CZK 1 чешская крона - 1,1202

CHF 1 швейцарский франк - 29,0233

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,978

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 24 марта составил 333,8 млн в долларовом эквиваленте в том числе $284,1 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за оттока украинских заробитчан Польша может потерять 47 миллиардов долларов.

Также мы сообщали, что бывший премьер Гончарук пророчит доллар по 40 гривен в случае объявления дефолта.