Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в областные лаборатории распределены реагенты для проведения ПЦР-тестов на местах. Также он сказал, что запущено производство защитных костюмов, найдены более 5 млн перчаток.

"Запущено производство многоразовых защитных костюмов, и уже через трое суток будет готова первая партия. Сегодня в регионы Украины отправляется 10 тыс. защитных респираторов. Нами найдено более 5 млн одноразовых перчаток. Ночью их доставят в области, вместе с необходимыми расходными материалами для аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования", - сказал он в обращении к украинцам в четверг, 26 марта.

Зеленский указал, что в каждую областную лабораторию распределены необходимые реагенты для осуществления ПЦР-диагностики на местах.

"Лучшие украинские вирусологи консультируют коллег из областных лабораторий, как в видеорежиме, так и непосредственно отправляясь в регионы", - отметил он.

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