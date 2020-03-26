Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские медицинские работники должны обеспечиваться на одном уровне с украинскими военнослужащими, потому что врачи в условиях пандемии коронавируса являются "киборгами".

"Ежедневно наши украинские врачи проводят регулярные консультации с китайскими медиками из Уханя и получают опыт эффективной борьбы с коронавирусом. Принято постановление об увеличении оклада медицинских работников, введена почасовая оплата медикам, противодействующим коронавирусу", - сказал он в обращении к украинцам в четверг.

Зеленский подчеркнул, что поставлена цель вывести материальные компенсации медикам на уровень с украинскими военными.

"Сегодня каждый украинский врач является "киборгом", который стоит на защите здоровья всей нации. Мы сделаем все, чтобы они были максимально защищены и поощрены", - заверил он.

Ранее "Страна" писала о том, что медреформа принесет крах медицины в разгар эпидемии.

Также мы сообщали, что Вакарчук спел "Дякую тобі" для медиков, которые борются с коронавирусом.