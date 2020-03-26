Число заболевших коронавирусной инфекцией в Киеве выросло до 47 человек.

Об этом сообщил городской голова украинской столицы Виталий Кличко у себя в Facebook.

"Сегодня мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели 4 женщины в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двое мужчин - 48 и 62 лет и десятилетний мальчик", - написал Кличко.

Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, остальные находятся на самоизоляции.

Скриншот: Facebook/Виталий Кличко

Напомним, по данным на утро 26 марта в Украине уже 156 заболевших коронавирусом и 5 смертей.

Как сообщалось, из больницы Киева сбежала больная коронавирусом заробитчанка, полиция поймала ее на трассе.