Число больных с коронавирусом в Киеве выросло до 47 человек. В их числе десятилетний мальчик
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Киеве выросло до 47 человек.
Об этом сообщил городской голова украинской столицы Виталий Кличко у себя в Facebook.
"Сегодня мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели 4 женщины в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двое мужчин - 48 и 62 лет и десятилетний мальчик", - написал Кличко.
Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, остальные находятся на самоизоляции.
Скриншот: Facebook/Виталий Кличко
Напомним, по данным на утро 26 марта в Украине уже 156 заболевших коронавирусом и 5 смертей.
Как сообщалось, из больницы Киева сбежала больная коронавирусом заробитчанка, полиция поймала ее на трассе.