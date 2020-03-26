Лаборатория Министерства здравоохранения Украины подтвердила, что у жительницы Закарпатской области обнаружен коронаврус. Женщина живет в Мукачево. Сейчас ее состояние расценивают как удовлетворительное.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации в Facebook.

"Жительница Мукачево попала в областную инфекционную больницу во вторник 24 марта. В Мукачево ей провели тест методом ПЦР и установили коронавирусную инфекцию. Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, анализы пациентки направили в Киев", - говорится в сообщении.

Все контактные лица установлены, им рекомендовано находиться на 14-дневной самоизоляции.

По данным Штаба противоэпидемической комиссии при Закарпатской ОГА, всего в области на самоизоляции находятся 6729 человек. 6346 закарпатцев, которые вернулись из-за границы, встали на учет семейных врачей. 1456 человек проверены на соблюдение режима самоизоляции.

Скриншот: Facebook/Закарпатська обласна державна адміністрація

Ранее "Страна" писала, что на Закарпатье из-за коронавируса установят блокпосты, чтобы остановить движение автотранспорта.

Также мы рассказывали, что появились фото ужасного состояния Хустской больницы на Закарпатье, в которой будут лечить больных с коронавирусом.