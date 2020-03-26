Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть продолжает работу над обеспечением Украины всем необходимым для борьбы с коронавирусом. В этом ей помогают зарубежные партнеры.

"В режиме 24 на 7 продолжается обеспечение Украины всем необходимым. Ночью мы ожидаем из Южной Кореи самолет, который должен доставить 100 тысяч тест-систем ПЦР. Завтра ждем прибытия из Китая около 200 тысяч специальных медицинских респираторов, защитные костюмы для врачей, 100 тысяч ПЦР-тестов, аппараты искусственной вентиляции легких, большое количество масок для аптек", - сказал глава государства в обращении к гражданам 26 марта.

Зеленский отметил, что после необходимого отдыха для экипажа самолета лайнер сразу вылетит в Китай за следующей партией необходимых медицинских товаров.

"И дальнейшая доставка будет осуществляться именно в таком режиме", - пояснил он.

Как писала "Страна", 20 марта Зеленский анонсировал прибытие из Китая большой партии тест-систем и масок.

Однако впоследствии оказалось, что в Украину прилетело меньше, чем было заявлено. А прибывшие тесты не обеспечивают всех внутренних нужд, и в Украине их по-прежнему острый дефицит.