Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что режим чрезвычайной ситуации, введенный Кабинетом министров по всей стране на месяц, не нужно путать с чрезвычайным положением. Он также объяснил разницу между ними.

"Вчера Кабинет министров на один месяц ввел режим чрезвычайной ситуации. Это важное решение для здоровья украинцев. Его не следует путать с чрезвычайным положением. Чрезвычайная ситуация – это временный правовой режим, который консолидирует работу всех органов власти, и в то же время не ограничивает конституционные права граждан", - сказал он в своем обращении к украинцам в четверг, 26 марта.

Зеленский подчеркнул, что режим ЧС "не о диктатуре, это - о дисциплине". "Сегодня мы действуем настолько жестко, насколько этого требует настоящее и вызовы будущего", - пояснил он.

Как сообщалось, 25 марта Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране на 30 дней до 24 апреля текущего года.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что до конца пятницы, 27 марта, будет полностью закрыта государственная граница Украина и прекращены все пассажирские перевозки.

Также мы рассказывали, что Зеленский сказал, что первые лица страны не будут лечиться в вип-палатах.