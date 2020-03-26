Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" объявило о своем антикризисный план для Украины в условиях эпидемии коронавируса и экономического кризиса.

Об этом сообщает пресс-служа политсилы.

"С каждым днем ситуация ухудшается. Из-за карантинных мер, введенных для противодействия эпидемии, миллионы украинцев в одночасье лишились работы или отправлены в длительные неоплачиваемые отпуска. Из-за рубежа возвращаются трудовые мигранты, которые тут же пополняют ряды безработных. Вынужденно сворачивает работу малый и средний бизнес, останавливаются целые отрасли национальной экономики. У людей заканчиваются средства к существованию, разоряются предприниматели, с риском банкротства сталкиваются предприятия и компании", - говорится в сообщении.

Как отмечает партия, меры, которые предпринимает власть, хаотичны, обрывочны и не учитывают тяжести положения, в котором оказалась страна.

"Большинство решений сводится к введениям все новых ограничений, политическим интригам вокруг "чрезвычайщины" и перераспределения полномочий. При этом комплексной государственной программы борьбы с эпидемией, защиты людей и национальной экономики до сих пор нет. План наполнения Государственного бюджета в первом квартале 2020 года полностью провален. Возникла угроза для пенсионной системы и риск, что украинское государство не сможет выполнять свои социальные обязательства", - заявили в партии.

В связи с этим партия подготовила ряд мер, которые должны помочь Украине справиться с эпидемией и ее последствиями для экономики.

"Мы обращаемся напрямую к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием включиться в процесс борьбы с эпидемией, организовать системную работу власти по преодолению кризиса и учесть предложения ОПЗЖ. Пришло время отказаться от роли "наблюдателя" и взять ответственность на себя", - заявляет.

Кроме того, "Оппоплатформа" опубликовала на своем сайте антикризисный план, который мы приводим ниже.

Для противодействия распространению эпидемии

остановить реализацию медицинской реформы, закрытие больниц и гарантировать, согласно статье 49 Конституции Украины безотлагательную медицинскую помощь всем украинским гражданам, независимо от подписания декларации с семейным врачом или приписке к поликлинике;

обеспечить медучреждения средствами защиты и диагностики, а также медоборудованием и необходимыми медицинскими препаратами для работы в условиях эпидемии COVID-19;

регулярно публиковать информацию о реальном уровне запасов средств защиты, медицинского оборудования и лекарств, предоставить публичный прогноз потребностей страны в таких средствах по каждой позиции;

проводить кампанию по тестированию на вирус: людей в зоне риска, людей с симптомами ОРВИ, контактировавших с больными;

оперативно сертифицировать новые тесты. Безотлагательно наладить производство тестов в Украине – на основе разработок Института молекулярной биологии. Профинансировать закупку тестов нового поколения;

мобилизовать на борьбу с эпидемией весь квалифицированный медицинский персонал. Обеспечить его необходимыми средствами индивидуальной защиты, транспортом для проезда к месту работы, безотлагательно организовать тренинги по работе с пациентами с короновирусной инфекцией;

установить обязательную доплату 300% от оклада медицинским работникам, задействованным в борьбе с эпидемией коронавирусной болезни;

восстановить систему санитарно-эпидемиологической службы;

восстановить систему санитарно-эпидемиологической службы; провести перепись всех государственных, коммунальных, ведомственных и частных медицинских учреждений, учет койко-мест, запасов препаратов, оборудования, приступить к подготовке и оборудованию государственных и коммунальных медучреждений (отделений, палат), которые могут быть использованы для приема и лечения больных COVID-19, остановить приватизацию государственного имущества, которое может быть использовано для приема заболевших;

обязать консульские представительства за границей установить связь со всеми гражданами Украины, помочь им с получением медицинской и других видов помощи.

Для обеспечения наполнения доходной части бюджета в условиях борьбы с эпидемией коронавируса

внести изменения в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", в котором:

- сократить расходы на содержание госаппарата и неприоритетные инвестиции, остановить финансирование всех идеологических и пропагандистских программ и проектов (ОП-ЗЖ на этапе формирования бюджета предлагала срезать неприоритетные расходы на сумму более чем 30 млрд грн.);

- урезать космические зарплаты, премии и доплаты чиновникам в соответствии с законопроектом №2795 от 22.01.2020, внесенным фракцией "Оппозиционной платформой-За жизнь"". Этот законопроект устанавливает, что максимально допустимый размер выплат лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, руководителям и членам наблюдательных советов учреждений и организаций, которые финансируются из бюджета, не должен превышать десяти минимальных зарплат, то есть 47 230 гривен на сегодняшний день. Распространить это ограничение на всех занятых в бюджетном секторе экономики до конца 2020 года, кроме выплат врачам;

снять экономическую и транспортную блокаду с неподконтрольных территорий Донбасса для увеличения валового внутреннего продукта страны;

выйти из режима экономических санкций, введенных Европейским Союзом в отношении Российской Федерации. Нормализовать торгово-экономические отношения с Российской Федерацией. Путем переговоров и достижения компромисса обоюдно отменить все введенные ограничения экономической деятельности. Обеспечить возврат украинских товаров на рынки России и стран СНГ;

увеличить межбюджетные трансферты (дотации, субсидии) местным бюджетам на компенсацию сокращения доходов и для борьбы с эпидемией (минимум на 50 млрд грн.);

увеличить дефицит бюджета до 5-6% ВВП, что даст порядка 100 млрд грн. дополнительных расходов на поддержку экономики и социальную защиту граждан. Помимо средств официальных кредиторов, в том числе Китая, дефицит может быть профинансирован за счет выкупа ОВГЗ госбанками и их рефинансирования под эти операции со стороны НБУ;

определить приоритетным направлением государственных инвестиций – быстрые государственные капиталовложения в медицинскую отрасль;

предотвратить обвальное обесценивание гривни, ограничить отток спекулятивного капитала из Украины. Ввести валютные ограничения на время карантина/кризиса (до конца 2020 года):

- ввести запрет на вывод дивидендов нерезидентами, сокращение до 90 дней сроков возврата валютной выручки от исполнения импортных контрактов, при необходимости установить долю обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортерами;

- ввести налог 18% на доходы от ОВГЗ для нерезидентов и физлиц;

пересмотреть до экономически обоснованного уровня и поднять прожиточный минимум до 4 800 гривен с 01.04.2020 года, обеспечить индексацию всех социальных выплат и государственной помощи в соответствии с этим показателем. Такой шаг поможет украинским семьям преодолевать кризис и поддержит спрос на внутреннем рынке;

прекратить спекуляции и обеспечить государственное регулирование цен на социально значимые товары, прежде всего, продовольствие, медпрепараты для недопущения необоснованного роста цен и злоупотребления монопольным положением;

начать переговоры с кредиторами о реструктуризации внешней задолженности.

Принять неотложные меры для защиты экономики и поддержке бизнеса

подготовить и принять законопроект о поддержке бизнеса в 2020 году, которым:

освободить от НДФЛ часть зарплаты в размере одной минимальной зарплаты (4723 грн.) бизнесу, который сохранил рабочие места в кризис, с компенсацией соответствующих потерь доходов местных бюджетов из Государственного бюджета;

предоставить отсрочку без санкций по всем налогам для малого и среднего бизнеса, кроме НДС, на 6 месяцев;

снизить единый налог и ЕСВ для малого и среднего бизнеса в 2 раза до конца 2020;

ввести отсрочку по обслуживанию кредитов для бизнеса на 6 месяцев, запрет на повышение ставки кредита до конца года;

поддержать экспортеров за счет увеличения финансирования экспортно-кредитного агентства и мер по продвижению экспорта минимум в 50 раз (с 160 млн грн. в бюджете 2020 г. до 8 млрд грн.);

увеличить прямые субсидии и налоговые льготы для агропромышленного комплекса (вернуть льготы по уплате НДС для товаропроизводителей – эффект +20 млрд грн. для АПК);

упростить и расширить выдачу доступных кредитов для бизнеса (увеличить бюджет программы компенсации кредитных ставок для бизнеса до 10 млрд грн.;

увеличить госзаказ на закупки продукции внутреннего производства. В первую очередь, выделить финансирование на поддержку отечественных производителей и сделать государственный заказ на изготовление лекарств, масок, средств защиты и аппаратов ИВЛ;

поддержать бизнес, уже пострадавший от кризиса (предусмотреть прямые дотации и отсрочку уплаты налогов, кроме НДС, на 6 месяцев авиакомпаниям, аэропортам, другим перевозчикам).

Для обеспечения социальной защиты граждан от последствий эпидемии:

принять законопроект, поданный "Оппозиционной платформой-За жизнь", №1106-1 "О списании задолженности населения за поставки природного газа, централизованное отопление, снабжение горячей водой и электрической энергией";

организовать систему бесконтактных доставок на дом основных продуктов и лекарств пожилым гражданам. В первую очередь, одиноким пенсионерам, людям с инвалидностью;

выплатить по 1 тыс. гривен всем гражданам Украины, которые постоянно проживают на территории страны и доход которых оставляет менее двух прожиточных минимумов на члена семьи;

вернуть критерии для получения субсидий по оплате услуг ЖКХ, действовавшие до мая 2018 года, и увеличить финансирование системы субсидий, создать систему бесконтактного оформления таких субсидий;

повысить государственные выплаты при рождении ребенка до 100 тыс. грн. на первого ребенка, 200 тыс. грн. на второго и 400 тыс. грн. за третьего и последующих. В соответствие с новым прожиточным минимумом повысить социальные выплаты матерям и помощь многодетным семьям;

провести индексацию социальных выплат вынужденным переселенцам, разблокировать социальные выплаты для жителей временно неподконтрольных территорий, разрешить пересечение линии разграничения после прохождения соответствующего медицинского контроля.

Напомним, "Оппоплатформа" предложила власти помощь в борьбе с коронавирусом и призвала всех объединиться.

Также мы писали, что в "Оппоплатформе" призвали власти направить десятки миллиардов гривен на поддержку экономики в условиях карантина.