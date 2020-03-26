Появилось видео обращения Зеленского к украинцам по ситуации с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не путать режим чрезвычайной ситуации с режимом чрезвычайного положения. Также глава государства сообщил о прибытии в течение следующих суток нескольких новых медицинских грузов с ПЦР-тестами.
Об этом Зеленский сообщил в видеозаявлении, опубликованном вечером в четверг 26 марта Офисом президента Украины.
Он сообщил, что суммарно в Украину прибудет еще 200 тысяч ПЦР-тестов.
Кроме того, Владимир Зеленский объявил о том, что дал премьер-министру задачу решить вопрос так называемых VIP-палат.
"Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца", - подчеркнул президент.
Видео: YouTube/Офіс Президента України
Ранее "Страна" писала, что Зеленский попросил оставить открытыми рынки в городах Украины.
Также мы рассказывали, что президент заявил, что пообщался с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи, а также проведения праздничных богослужений во время эпидемии коронавируса Covid-19.