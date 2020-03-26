Президент Украины поставил премьер-министру Денису Шмыгалю задачу отменить любые нормативные акты по обустройству вип-палат в больницах.

Об этом сам глава государства заявил в своем видеообращении к украинцам 26 марта.

"Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не совок и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучше условий, чем у обычных граждан.

"Вы будете находиться именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете как это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле", - обратился Зеленский к представителям элиты.

По его словам, не будет никаких исключений и для первых лиц государства: президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады.

"А еще я настоятельно рекомендую руководителям медицинских учреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством ординаторских под пребывание каких-то шишек. Иначе будут санкции", - предупредил Зеленский.

Напомним, вчера Департамент охраны здоровья КГГА распорядился выделить вип-больным коронавирусом отдельные палаты и медсестру.

После поднявшейся в прессе шумихи у Кличко заверили, что вип-палаты с медсестрами приготовлены для зеков. Однако вскоре после этого заявления мэр Киева сказал, что под вип-палатами имеются в виду отдельные помещения для первых лиц государства.