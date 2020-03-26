В пятницу, 27 марта, в Украине ожидается солнечный день без осадков. Ночные морозы ослабнут, теплее станет днем. Порывистый (до 15-18 м/с) северо-восточный ветер будет беспокоить Донецкую и Луганскую области. На остальной территории скорость ветра составит 5-10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Самах холодная ночь ожидается на западной Украине, а самая теплая - в южных регионах.

Днем воздух прогреется до +10-15 градусов, на Закарпатье до +17. В Карпатах ночью до 4-9 градусов мороза, днем - до +5.

Фото: facebook.com

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