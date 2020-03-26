Принц Гарри и Меган Маркл, в начале января отказавшиеся от королевских привилегий, сменят фамилии. Пока рассматривается несколько вариантов новых фамилий.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Герцог и герцогиня Сассекские официально перестанут выполнять роли старших членов королевской семьи 31 марта. Так как они лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество, которые формально служат фамилиями, им придется выбрать для себя новую фамилию.

Наиболее вероятным вариантом в Великобритании называют фамилию Сассекский, созвучную титулам принца и его супруги. Однако не исключены и другие варианты. В школе и армии принц Гарри использовал фамилию Уэльский. Возможно, он захочет к ней вернуться. А Меган может сохранить девичью фамилию Маркл.

Также при дворе говорят, что пара захочет взять фамилию сына - Маунтбэттен-Виндзор. Обычно ее носят члены королевской семьи, не имеющие титула. Это сочетание выбрали принц Филипп и Елизавета II. Фамилию Маунтбэттен носил дедушка супруга королевы. Виндзор - фамилия Елизаветы II.

Как ранее сообщала "Страна", после отречения Гарри и Меган должны выплатить 2,4 млн фунтов стерлингов налогоплательщиков, потраченных на реконструкцию их дома в Великобритании.

Также мы цитировали слова принца о том, что ему грустно лишаться королевских обязанностей.