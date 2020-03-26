В Верховной Раде начали готовиться к проведению внеочередного заседания во дворе парламента. Там для депутатов уже расставляют стулья.

Соответствующее фото опубликовала на своей странице в Facebook народный депутат Украины и член Комитета по охране здоровья Яна Зинкевич.

"Вот так Верховная Рада готовится к внеочередной сессии. Пример взят из Днепровского городского совета, и имеет шанс на жизнь. Но как в дворике разместить 400 человек пока не понятно. Я думаю будем знать решение по этому вопросу завтра", - говорится в подписи к фото.

Скриншот: Facebook/Яна Зинкевич

Напомним, сегодня стало известно, что тестирование заседаний Рады в режиме видеоконференций полностью провалилось.

Также мы писали, что нардепы могут провести внеочередное заседание на стадионе или во дворе Рады.

Ранее "Страна" подробно писала о том, где и как Рада будет заседать на карантине.