На пленарном заседании Киевского городского совета 26 марта депутаты уменьшили размер арендной платы за пользование коммунальным имуществом. Они приняли решение о предоставлении скидки 50%, которая будет действовать до 31 июля 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Киевского горсовета.

В случае, если объект аренды вообще не используется из-за карантина, арендатор коммунального имущества освобождается от уплаты по договору аренды - тоже до 31 июля.

Это решение прокомментировал мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы обещали и нашли механизм, как уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес, работающий в столице. Который сегодня наиболее уязвим в такое сложное и для города, и для страны время. Пока неизвестно, когда завершатся ограничительные меры и предприниматели смогут вернуться к привычному ритму работы. И будут ли сняты ограничения после 24 апреля. Пока об этом рано говорить. Но мы сегодня сделали серьезный жест поддержки. Право на эти льготы малый и средний бизнес получает уже с 11 марта", - сказал Кличко.

Письменное сообщение о невозможности использования объекта аренды можно будет направлять в течение 10 дней после вступления в силу решения.

В столице сегодня около 867 000 квадратных метров коммунальных нежилых помещений, которые сдаются в аренду. И большую часть арендует малый и средний бизнес - это около 6000 субъектов предпринимательской деятельности.

Ранее "Страна" объясняла, какие льготы по налогам получил бизнес на время карантина из-за коронавируса и кому они помогут.

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