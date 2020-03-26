Фотографии Хустской районной больницы в Закарпатской области облетели сеть. Пользователей ужаснули в каком состоянии находится медучреждение. Кроме того, в больнице не хватает масок, халатов и аппаратов ИВЛ.

Снимки опубликовали сами сотрудники больницы в Facebook.

"Вот так выглядит наша прачечная и сушка! Трудно подобрать слова! Поэтому просто посмотрите эти фотографии!", - говорится в сообщении.

Сотрудники больницы уверяют, что приведут все в надлежащее состояние.

Скриншот: Facebook/Хустська центральна районна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича

По словам заместителя по лечебной работе Хустской районной больницы Александра Никитина, у госпиталя действительно есть проблемы. Как он отметил, больнице даже удалось найти спонсоров, чтобы приобрести все необходимое, но сделать это просто негде.

"В Украине нет масок. И сколько бы вы не имели средств – вы их не купите, их просто нет. А аппараты ИВЛ можно купить только под заказ. А это – несколько месяцев ждать", – рассказал Никитин.

Вместе с тем, Никитин поделился и положительными новостями. Больница имеет 340 экспресс-тестов на коронавирус.

По данным Телеграм-канала Pavlovsky News, руководство больницы сообщило, что проблемы есть только с прачечной, а снимки были опубликованы намерено: новый руководитель больницы решил привлечь внимание местных фондов, чтобы они пожертвовали деньги.

По его словам, в течении двух недель будут закуплены и установлены новые стиральные машинки и сделан ремонт. Остальные отделения больницы находятся в полном порядке и готовы к приёму пациентов.

На вопрос о готовности к коронавирусу, в больнице сообщили, что инфекционное отделение находится в удовлетворительном состоянии – есть 40 мест. Но в них будут помещать только, если в областных больницах не хватит мест.

Фото: Facebook/Хустська центральна районна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича

Скриншот: t.me/c/1261833912/1898

Напомним, по состоянию на утро 26 марта в Украине подтвердили 156 случаев заражения коронавирусом. Среди них 5 летальных и 1 человек выздоровел. За сутки первые случаи инфицирования зафиксировали в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Также мы писали, что в Тернополе областная больница отказалась принимать медсестру с коронавирусом.