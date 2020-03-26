На Закарпатье состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Она ввела в области режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля и некоторые ограничительные меры.

Об этом сообщил в Facebook и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

По словам Гетманенко, с 00:00 27 марта до 24 апреля на территории области:

останавливают работу всех рынков, за исключением крупных продуктовых оптовых рынков;

приостанавливают ​​работу отделений для приготовления и приема пищи, кофе, других напитков, размещенных на АЗС;

приостанавливают движение автомобильного транспорта с помощью блок-постов на перевалочных участках некоторых автомобильных дорог (на Ужоцком перевале на дороге Н-13 Львов-Самбор-Ужгород, на Торунском перевале на дороге Р-21 Долина-Хуст);

усиливают охрану общественной безопасности и порядка с помощью оборудования контрольно-пропускных пунктов на перевалочных участках некоторых автодорог (на Яблунецком перевале на дороге Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов; на Абранском перевале на дороге М-06 Киев-Чоп). На КПП будут проводить температурный скрининг въезжающих на территорию области.

Также до 24 апреля продлен карантин. Он не касается специализированных магазинов (отделений, торговых точек), торгующих продуктами питания, средствами гигиены, лекарствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом и средствами связи. Однако при этом одновременного в помещении магазина может находиться один человек на 10 квадратных метров, а персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Ранее "Страна" сообщала, что Киевсовет принял решение о дистанционной работе во время карантина.

Также мы писали, что в Луганской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации.