Заседание Закарпатской ОГА. Фото: Facebook

На Закарпатье состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Она ввела в области режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля и некоторые ограничительные меры.

Об этом сообщил в Facebook и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко. 

 

По словам Гетманенко, с 00:00 27 марта до 24 апреля на территории области:

  • останавливают работу всех рынков, за исключением крупных продуктовых оптовых рынков;
  • приостанавливают ​​работу отделений для приготовления и приема пищи, кофе, других напитков, размещенных на АЗС;
  • приостанавливают движение автомобильного транспорта с помощью блок-постов на перевалочных участках некоторых автомобильных дорог (на Ужоцком перевале на дороге Н-13 Львов-Самбор-Ужгород, на Торунском перевале на дороге Р-21 Долина-Хуст);
  • усиливают охрану общественной безопасности и порядка с помощью оборудования контрольно-пропускных пунктов на перевалочных участках некоторых автодорог (на Яблунецком перевале на дороге Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов; на Абранском перевале на дороге М-06 Киев-Чоп). На КПП будут проводить температурный скрининг въезжающих на территорию области.

Скриншот из Facebook Алексея Гетманенко

Также до 24 апреля продлен карантин. Он не касается специализированных магазинов (отделений, торговых точек), торгующих продуктами питания, средствами гигиены, лекарствами и  изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом и средствами связи. Однако при этом одновременного в помещении магазина может находиться один человек на 10 квадратных метров, а персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Ранее "Страна" сообщала, что Киевсовет принял решение о дистанционной работе во время карантина.

Также мы писали, что в Луганской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации.

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