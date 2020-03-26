В российском Магнитогорске (Челябинская область) прогремел взрыв в жилой пятиэтажке. По предварительным данным взорвалась газовоздушная смесь, погибли два человека. Инцидент произошел в четверг, 26 марта. Об этом пишут российские СМИ.

После взрыва огонь охватил четыре квартиры на втором и третьем этажах жилого дома. Пожарным удалось спасти из горящего здания 11 человек.

Фото: mr-info.ru

Последствия взрыва попали на видео.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва обрушился подъезд жилого дома на проспекте Карла Маркса. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа, погибли 39 человек.

Также мы сообщали, что в России взорвался газопровод, над ближайшими городами поднимается красное зарево.