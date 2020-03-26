Адвокаты бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, заявили, что жена экс-чиновника призналась в преступлении. А само убийство произошло случайно.

Видеотрансляция сегодняшнего процесса над Кожарой в Шевченковском райсуде выложена на YouTube.

По словам адвокатов, 25 марта супруга Кожары Марина Козерод подала заявление о признании в совершении уголовного преступления. Они квалифицировали его как казус - то есть деяние, не зависевшее от воли исполнителя.

Адвокат зачитал часть заявления Козерод. В нем написано, что Кожара и Старицкий в день гибели последнего отдыхали вместе, употребляя спиртные напитки. Это происходило в доме экс-министра. Козерод заверила, что атмосфера была непринужденной и оснований для конфликта не было.

Видео: YouTube/ Судова влада України

Поздно вечером, между 21 и 22 часами, Старицкий якобы опьянел, и в его правой руке Козерод увидела пистолет. Кожара в тот момент, судя по ее заявлению, находился на втором этаже дома.

Адвокаты не дочитали заявление до конца, но сообщили, что дальше Козерод описала, как пыталась отобрать пистолет у бизнесмена.

Представитель прокуратуры заявил, что правоохранители еще не получали процитированного заявления.

Адвокаты заметили, что Козерод уже подавала просьбы провести следственные действия с ее участием и уверяла, что может назвать "механизм образования ранения" Старицкого.

Прокурор и представитель потерпевшей стороны резюмировали, что такая формулировка говорит не о признании женщиной своей вины, а лишь о том, что она была свидетелем.

Ранее "Страна" приводила реконструкцию прокуроров убийства предпринимателя в доме Кожары.

Напомним, экс-министра задержали по подозрению в убийстве гостя вчера.