На судебном заседании по мере пресечения экс-главы украинского МИД Леонида Кожары прокуроры прочитали версию следствия произошедшего во время убийства бизнесмена Сергея Старицкого.

В частности, как утверждают прокуроры, 21 февраля во время распития спиртных напитков, у Кожары и Старицкого возник личный конфликт. Они подрались, и во время этой драки были разбиты очки экс-министра, вследствие чего он поранил глаза (Кожара на суде был в черных очках).

После чего Кожара поднялся на второй этаж в спальню, достал из шкафа пистолет, зарядил его и направился в кухню. Сначала он ударил Старицкого пистолетом в затылок, у того брызнула кровь, которая осталась на полу. Дальше Кожара выстрелил в правый глаз Старицкого, от чего тот умер на месте.

Напомним, в феврале этого года Сергей Старицкий был обнаружен мертвым с пулевым ранением в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары в селе Чайки Киевской области. По словам очевидцев, в тот вечер Кожара принимал гостей, среди которых был и бизнесмен Сергей Старицкий. Также сообщалось, что Кожара показывал гостям свой наградный пистолет Jericho 941 PSL.

После смерти Старицкого полиция рассматривала дело как самоубийство. Однако позже следствие переквалифицировало его по статье "Умышленное убийство". Вчера Полиция рассказала о конфликте между Кожарой и Старицким перед убийством.

Ранее "Страна" подробно писала о том, чем известен предприниматель Старицкий в материале "Основатель рекламной империи с миллиардными оборотами".

Также мы разбирались в том, за что хотят посадить министра времен Януковича в статье "Убийство короля рекламы".