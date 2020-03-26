На фоне общей паники из-за страха заболеть коронавирусом, каждый пытается обезопасить себя и своих близких от инфекции, укрепляя иммунитет. В ход идут как инновационные методы, придуманные во времена пандемии коронавируса в мире, так и “методы бабушек” в борьбе с обычной простудой.

"Страна" спросила у специалистов, что на самом деле поможет укрепить иммунитет, а чего делать не стоит.

1. Спорт.

В связи с тотальным карантином, кроме ТРЦ и кинотеатров, закрылись спортзалы, но заниматься спортом можно и даже нужно в домашних условиях. В интернете можно найти сотни видео тренировок, которые подойдут как новичкам, так и более опытным спортсменам. Однако в условиях паники, многие предпочитают прибегнуть к более древнему способу укрепления иммунитета: принимать ледяной душ по утрам или обливаться холодной водой. Специалисты с улыбкой наблюдают за этим и повторяют, что иммунитет от коронавируса таким методом приобрести невозможно, но занятия спортом однозначно помогут укрепить организм.

"Обливание не гарантирует создание иммунитета против коронавируса и вакцины пока нет, к сожалению, но если во время карантина люди не работают дистанционно, то почему бы не начать делать зарядку и обливаться водой", - утверждает Ирина Колесникова, главный внештатный эпидемиолог МОЗ.

2. Правильное питание.

Время карантина идеально подходит для улучшения своих пищевых привычек. Переход на правильное питание поможет не только держать тело в форме, но и предоставит возможность организму получить больше полезных микроэлементов. Многие считают, что самыми полезными продуктами для укрепления иммунитета являются чеснок и лук. Специалисты же в один голос утверждают, что сила лука и чеснока научно не доказанна, а вот создать проблемы эти продукты могут запросто.

"Чрезмерное употребление этих продуктов приведет к проблемам с пищеварением, однако если людям так психологически проще – пусть едят в умеренном количестве", - объясняет вирусолог Алла Мироненко.

3. Саморазвитие

Начните изучать новый иностранный язык, прочтите любимую книгу, прослушайте онлайн-тренинг на любую тему. Например, есть возможность прочесть научные статьи о коронавирусе, чтобы понимать, почему не стоит бежать в аптеку и покупать антибиотики и синтетические витамины. Покупая в аптеке десятки баночек с "волшебными пилюлями" люди лелеют надежду на улучшение иммунной системы. Однако специалисты предупреждают: прием таких препаратов может только усугубить ситуацию и создать множество проблем.

"Это экспериментальные препараты, которые только дисбалансируют систему. Могут улучшить только одну иммунную функцию, но при этом страшно ухудшают общую иммунную систему. Это все равно, что в оркестре один инструмент будет играть громче остальных, но это не улучшит качество звука всего оркестра", - комментирует иммунолог Борис Донской.

4. Минимум стресса.

Разговаривайте по телефону с друзьями и родными, принимайте ванную, медитируйте, играйте онлайн с друзьями в настольные игры, слушайте любимую музыку, побалуйте себя бокалом красного сухого вина. Однако злоупотреблять алкоголем не стоит. Несмотря на то, что для многих укрепить иммунитет с помощью алкоголя – шутка, все же есть те, кто считает, что от всех болячек помогает только алкогольная дезинфекция изнутри. Врачи не устают повторять людям о бесполезности алкоголя в приобретении иммунитета, а также о его вреде на организм.

"Алкоголь не повышает иммунитет, наоборот, первыми от воздействия спирта погибают полезные микроорганизмы, поэтому злоупотреблять не стоит. Я бы рекомендовал хороший сон, есть побольше овощей, а также не нервничать", - советует вирусолог, научный директор лаборатории “Диоген” Александр Коляда.

5. Секс.

И на десерт, то, что необходимо для выработки гормонов счастья в этот непростой период. Иммунитет от коронавируса не гарантирует, но точно поможет расслабиться и насладиться карантином сполна.

"Секс помогает снять напряжение. Во время здорового полового акта выделяется адреналин, дофамин и много других положительных гормонов. Если в паре все в порядке, то чем им еще заниматься? Повышать рождаемость в стране. Результат посмотрим через девять месяцев", – считает сексопатолог Александр Коломийчук.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харьковской области 10 человек наплевали на карантин и ушли в бега, 4 из них были в контакте с зараженным Сovid-19.

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