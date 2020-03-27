Сеть магазинов электроинструмента DNIPRO-M вводит антикризисные меры

"Отменить карантин нам не под силу. Но помочь нашим покупателям использовать это время для ремонта дома и благоустройства сада мы можем. Поэтому, во-первых, мы снижаем цены на весь ассортимент электроинструмента и садово-парковой техники, фиксируя их по курсу 24.99 до 3 апреля. Во-вторых – вводим социальные цены на 20-25% ниже предыдущих на наиболее востребованные модели. Кроме этого – запускаем возможность оплаты частями БЕЗ ПРОЦЕНТОВ при заказе через официальный сайт", - говорится в пресс-релизе DNIPRO-M.

На ряд наиболее востребованных моделей бензопил, триммеров, УШМ, дрелей, перфораторов снижение цен достигает 25%. Перечень акционных позиций можно найти по ссылке. На весь остальной ассортимент цены снижены и зафиксированы до 3 апреля по антикризисному курсу 24.99.

Напомним, ранее магазины DNIPRO-M запустили БЕСПЛАТНУЮ доставку электроинструмента и садово-парковой техники по всей территории Украины без ограничений. А также возможность консультации и оформления заказов по бесплатному телефону горячей линии 0 800 200 505.

На весь инструмент DNIPRO-M действует гарантия 3 года. Любой инструмент можно вернуть в течении 14 дней после покупки с ПОЛНЫМ ВОЗВРАТОМ средств – даже если он уже был в использовании. Поэтому покупая инструмент DNIPRO-M можно быть на 100% уверенными в сделанном выборе.

DNIPRO-M – инструмент без ограничений.