Сегодня, 26 марта, прошел первый в истории саммит Большой двадцатки в виртуальном режиме. Лидеры вышли на связи посредством видеосвязи.

Ожидаемо встреча глав государств была посвящена коронавирусу и борьбе мировой общественности с ним.

Какие решения были приняты на саммите рассказывает "Страна".

Саммит G20. Итоговое заявление

В этом году председательство в G20 у Саудовской Аравии. Именно Эр-Рияд стал инициатором проведения чрезвычайного саммита в онлайн-режиме на эпидемии коронавируса.

В мероприятии приняли участие:

Премьер-министр Австралии

Президент Бразилии

Премьер-министр Великобритании и Северной Ирландии

Канцлер Германии

Премьер-министр Индии

Президент Индонезии

Председатель Совета министров Италии

Премьер-министр Канады

Председатель Китайской Народной Республики

Президент Кореи

Президент Мексики

Президент России

Король Саудовской Аравии

Президент США

Президент Турции

Президент Франции

Президент ЮАР

Премьер-министр Японии

* * *

Председатель Европейского совета

Председатель Европейской комиссии

Премьер-министр Вьетнама

Король Иордании

Председатель правительства Испании

Наследный принц Абу‑Даби

Президент Руанды

Премьер-министр Сингапура

Президент Швейцарии

Главы делегаций международных организаций:

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения

Директор-распорядитель Международного валютного фонда

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития

Генеральный секретарь ООН

Генеральный директор Всемирной торговой организации

Президент Всемирного банка

Генеральный директор Международной организации труда

Пандемию лидеры Большой двадцатки обсуждали около двух часов. По этогам встречи по скайпу было принято такое коммюнике:

Страны G20 выделят ВОЗ средства для борьбы с коронавирусом, призывают сделать то же самое другие государства, международные организации.

Страны Большой двадцатки обещают принять коллективные меры по поддержке мировой экономики - вложат в борьбу с коронавирусом 5 триллионов долларов.

Министры финансов и главы центральных банков стран G20 разработают план действий по преодолению последствий коронавируса.

Страны G20 приветствуют решение МОК отложить олимпийские игры в Японии.

Большая двадцатка просит ВОЗ, МВФ и Всемирный банк помочь развивающимся странам справиться с последствиями коронавируса.

Участники договорились о расширении полномочий ВОЗ в борьбе с коронавирусом.

Дополнительно лидеры и участники призвали помогать бороться с коронавирусом благотворительные организации и частных лиц.

Скайп-связь на саммите G20 26 марта. Скриншот

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Фото: Twitter

Владимир Путин на виртуальном саммите G20. Фото с сайта Кремля

Ниже "Страна" предлагает вниманию читателей полную версию заявления лидеров G20 на русском языке:

"Беспрецедентная пандемия COVID-19 является убедительным напоминанием о нашей взаимосвязанности и уязвимости. Этот вирус не признает границ. Борьба с этой пандемией требует принятия прозрачных, решительных, согласованных, масштабных и научно обоснованных глобальных мер в духе солидарности. Мы полны решимости выступить единым фронтом против этой общей угрозы.

Мы потрясены трагической гибелью и страданиями людей во всем мире. Борьба с пандемией и взаимосвязанными с ней медицинскими, социальными и экономическими последствиями является нашим безусловным приоритетом. Мы продолжаем противостоять пандемии и выражаем благодарность и поддержку всем работникам сферы здравоохранения, находящимся на передовой линии этой борьбы.

"Группа двадцати", совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным валютным фондом (МВФ), Группой Всемирного банка (ГВБ), Организацией Объединенных Наций (ООН) и другими международными организациями, действующими в рамках своих текущих полномочий, решительно настроена сделать все возможное для преодоления пандемии. Мы твердо намерены приложить все усилия, как по отдельности, так и коллективно, в целях:

- защиты жизни людей;

- сохранения рабочих мест и уровня доходов населения;

- восстановления уверенности в завтрашнем дне, сохранения финансовой стабильности, возобновления экономического роста и его дальнейшего ускорения;

- минимизации сбоев в торговле и глобальных производственно-сбытовых цепочках;

- оказания помощи всем нуждающимся в содействии странам;

- координации мер в области общественного здравоохранения и финансов.

Борьба с пандемией

Мы обязуемся принять все необходимые меры в области здравоохранения и стремиться обеспечить достаточное финансирование для того, чтобы ограничить пандемию и защитить людей, особенно наиболее уязвимые группы населения. Мы будем представлять своевременную и прозрачную информацию, обмениваться эпидемиологическими и клиническими данными и делиться материалами, необходимыми для исследований и разработок, а также укреплять системы здравоохранения во всем мире, в том числе посредством содействия осуществлению в полном объеме Международных медико-санитарных правил ВОЗ (ММСП, 2005 год).

Мы будем расширять производственные мощности для удовлетворения растущих потребностей в средствах медицинского назначения и обеспечивать их широкую доступность по приемлемым ценам на справедливой основе там, где они наиболее необходимы, и как можно скорее. Мы подчеркиваем важность ответственной подачи информации для общественности во время глобального кризиса в области здравоохранения. Мы поручаем нашим министрам здравоохранения проводить встречи по мере необходимости для обмена успешным национальным опытом и в ходе министерской встречи в апреле с. г. разработать комплекс неотложных действий "Группы двадцати" для совместной борьбы с пандемией.

Мы полностью поддерживаем усилия ВОЗ и настроены далее укреплять ее полномочия по координации международной борьбы с пандемией, в частности в области защиты находящихся на передовой линии борьбы работников сферы здравоохранения и поставки средств медицинского назначения, особенно средств диагностики и лечения, медикаментов и вакцин. Мы признаем необходимость срочных действий для незамедлительного наращивания глобальных усилий по борьбе с вызванным COVID-19 кризисом.

Мы сразу же приступим к совместной работе, в том числе с заинтересованными сторонами, с тем, чтобы устранить дефицит финансирования Стратегического плана ВОЗ по обеспечению готовности и реагирования. Мы также обязуемся незамедлительно на добровольной основе оказать ресурсную поддержку Фонду ВОЗ по солидарности в борьбе с COVID-19, Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (Gavi). Мы призываем все страны, международные организации, деловые круги, благотворительные организации и частных лиц внести вклад в эти усилия.

С целью обезопасить наше будущее мы обязуемся укрепить национальные, региональные и глобальные возможности для противодействия потенциальным вспышкам инфекционных заболеваний за счет существенного увеличения расходов на цели обеспечения готовности к эпидемиям. Это позволит усилить защиту каждого человека, особенно уязвимых групп населения, которые в гораздо большей степени подвержены инфекционным заболеваниям.

Мы также обязуемся совместно работать над расширением финансирования научных исследований и разработок вакцин и медикаментов, задействованием цифровых технологий и укреплением международного научного сотрудничества. Мы будем более активно координировать наши усилия, в том числе с частным сектором, для скорейшей разработки, производства и распространения диагностических средств, антивирусных препаратов, медикаментов и вакцин, руководствуясь при этом задачами эффективности, безопасности, справедливости, широкой доступности и ценовой приемлемости.

Мы поручаем ВОЗ в сотрудничестве с другими профильными организациями проанализировать имеющиеся недостатки в готовности к пандемиям и подготовить доклад для совместной встречи министров финансов и здравоохранения в ближайшие месяцы в целях запуска глобальной инициативы по готовности к реагированию на пандемии. Эта инициатива учтет преимущества уже существующих программ в целях гармонизации их приоритетов в области глобальной готовности и станет универсальной, эффективной и устойчивой платформой для финансирования и координации для ускорения разработки и распространения вакцин, диагностических и лечебных средств.

Сохранение жизнеспособности мировой экономики

Мы обязуемся сделать все возможное и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении меры политики для того, чтобы свести к минимуму экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный экономический рост, поддержать стабильность рынков и укрепить устойчивость.

В настоящее время мы принимаем неотложные и энергичные меры, направленные на поддержку экономики наших стран; защиту трудящихся, предприятий, особенно микро-, малых и средних предприятий, и наиболее пострадавших отраслей; и обеспечение надлежащей социальной защиты уязвимых групп населения. Мы принимаем меры по стимулированию мировой экономики в размере более 5 трлн долларов США в рамках целенаправленной налогово-бюджетной политики, экономических мер и механизмов гарантий в целях нейтрализации социальных, экономических и финансовых последствий пандемии.

Мы продолжим принимать решительные и масштабные меры налогово-бюджетного стимулирования. Коллективные действия "Группы двадцати" повысят их результативность, обеспечат согласованность и приведут к взаимоусиливающему эффекту. Реагирование такого масштаба и охвата будет способствовать оздоровлению мировой экономики и заложит прочную основу для сохранения рабочих мест и восстановления экономического роста.

Мы поручаем нашим министрам финансов и управляющим центральных банков регулярно осуществлять координацию с целью разработать план действий "Группы двадцати" в связи с COVID-19 и тесно взаимодействовать с международными организациями для скорейшего предоставления соответствующей международной финансовой помощи.

Мы поддерживаем чрезвычайные меры, принимаемые центральными банками в рамках их полномочий. Центральные банки предпринимают шаги, направленные на поддержание объемов кредитования домашних хозяйств и предприятий, содействие финансовой стабильности и повышение ликвидности мировых рынков. Мы приветствуем происходящее расширение своп-линий нашими центральными банками. Мы также поддерживаем регуляторные и надзорные меры, принятые для продолжения поддержки экономики финансовой системой и приветствуем объявление Совета по финансовой стабильности (СФС) о координации этих мер.

Мы также приветствуем шаги, предпринятые МВФ и ГВБ для поддержки нуждающихся стран с использованием в полном объеме всего спектра возможностей как части скоординированного глобального ответа, и просим их регулярно информировать "Группу двадцати" о последствиях пандемии, мерах реагирования и рекомендациях в отношении мер политики. Мы продолжим реагировать на риски долговой уязвимости в странах с низким доходом, которые вызваны пандемией. Мы также обращаемся с просьбой к Международной организации труда (МОТ) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отслеживать ситуацию с воздействием пандемии на занятость.

Противодействие сбоям в международной торговле

С учетом потребностей наших граждан мы будем делать все возможное, чтобы обеспечить трансграничные поставки жизненно важных средств медицинского назначения, имеющих критическое значение сельскохозяйственной продукции и других товаров и услуг, а также будем устранять перебои в глобальных производственно-сбытовых цепочках в целях охраны здоровья и обеспечения благополучия людей.

Мы обязуемся продолжать сотрудничать в целях содействия международной торговле и координировать ответные меры с тем, чтобы исключить излишнее вмешательство в международные перевозки и торговлю. Чрезвычайные меры, направленные на охрану здоровья, будут целевыми, соразмерными, прозрачными и временными. Мы поручаем нашим министрам торговли оценить воздействие пандемии на торговлю.

Мы подтверждаем нашу цель добиваться свободных, справедливых, недискриминационных, прозрачных, предсказуемых и стабильных условий для торговли и инвестиций, а также сохранения наших рынков открытыми.

Активизация глобального сотрудничества

Мы будем активно и решительно взаимодействовать с ключевыми международными организациями, в частности с ВОЗ, МВФ и Группой Всемирного банка, а также с многосторонними и региональными банками развития для развертывания эффективного, взаимосвязанного, согласованного и оперативного комплекса финансовых мер и устранения любых пробелов в имеющемся у них наборе инструментов. Мы заявляем о готовности укрепить глобальные системы финансовой безопасности. Мы призываем эти организации и далее укреплять координацию своих действий, в том числе с частным сектором, для поддержки стран с формирующимися рынками и развивающихся стран, которые сталкиваются с медицинскими, социальными и экономическими потрясениями в связи с COVID-19.

Мы крайне обеспокоены серьезными рисками для всех стран, особенно развивающихся и наименее развитых, в частности африканских, малых островных государств, в которых системы здравоохранения и экономики могут быть менее подготовлены к такому вызову, а также к особым рискам, связанным с беженцами и перемещенными лицами.

Мы считаем, что укрепление охраны здоровья в Африке является ключевым условием для обеспечения устойчивости глобального здравоохранения. Мы будем содействовать укреплению потенциала и оказывать техническое содействие, особенно сообществам, находящимся в зоне риска. Мы готовы мобилизовать финансовые ресурсы для целей развития и гуманитарной помощи.

Мы поручаем нашим соответствующим высоким должностным лицам находиться в тесной координации для поддержки глобальных усилий по нейтрализации последствий пандемии, в том числе путем принятия соразмерных мер пограничного контроля в соответствии с национальным законодательством, и способствовать, если это необходимо, возвращению граждан на родину.

Мы высоко ценим усилия по обеспечению защиты здоровья наших людей посредством переноса крупных общественных мероприятий, в частности, решение Международного олимпийского комитета об изменении дат проведения Олимпийских игр на сроки не позднее лета 2021 года. Мы поддерживаем твердое намерение Японии принять у себя Олимпийские и Параолимпийские игры 2020 года в Токио в их полном объеме как олицетворение способности человечества к преодолению испытаний.

Мы готовы к незамедлительному реагированию и любым дальнейшим действиям, которые могут потребоваться. Мы выражаем готовность встретиться вновь, если ситуация этого потребует. Чтобы справиться с этой пандемией, нам как никогда необходимы глобальные действия, солидарность и международное сотрудничество. Мы убеждены, что, работая сообща, мы её преодолеем. Мы защитим жизни людей, восстановим стабильность глобальной экономики и заложим прочные основы для сильного, устойчивого, сбалансированного и всеохватывающего роста".

Последние новости о коронавирусе в Украине и мире читайте в специальном разделе на нашем сайте.