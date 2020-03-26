В городскую программу Киева внесены изменения, которые позволят обеспечивать медработникам ежемесячную безвозвратную финансовую помощь в связи с переходом на другую форму оплаты труда.

Об этом во время доклада сообщила директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

"В городскую программу внесены изменения, согласно которым медработникам будет обеспечиваться ежемесячная безвозвратная финансовая помощь в связи с переходом на другую форму оплаты труда. То есть речь идет о том, что в такой форме муниципальная надбавка будет продолжаться. Врачам - в объеме 4 тыс. грн, специалистам с базовым и неполным высшим образованием - 3 тыс. грн, младшему медперсоналу - 1 тыс. грн", - заявила Гинзбург.

По ее данным, этим решением финансирование программы на текущий год увеличено на 984 млн грн. "Это включительно всем до конца года: для 9 тыс. 157 врачей, 14 тыс. 698 специалистов с базовым неполным образованием и 8 тыс. 949 младшего медперсонала", - уточнила Гинзбург.

Как сообщалось, Кабмин изменит систему оплаты труда для врачей, борющихся с коронавирусом.

Также мы писали, что медикам, которые лечат коронавирусных больных, будут платить почасовую зарплату.