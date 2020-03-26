В Венгрии начался большой пожар в автобусе, в котором ехали украинские заробитчане. Происшествие случилось в 19 км от Будапешта.

Видеозапись пожара опубликовало в Facebook сообщество "Тиса Буштино".

По информации венгерских СМИ, автобус с чешскими номерными знаками вез 44 украинцев. преимущественно жителей Закарпатья, из Чехии в Чоп.

Видео: Facebook/ Тиса-Буштино

Транспорт загорелся на на автобане М-3. По предварительной информации, пострадавших нет. Через три часа после возгорания пассажиров забрал другой автобус.

Год назад "Страна" сообщала о похожем случае: в Житомирской области прямо на трассе загорелся международный рейсовый автобус сообщением Гданьск-Киев.

А осенью возле Ровно вспыхнул автобус с пассажирами, ехавшими из Харькова в Польшу.