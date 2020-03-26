Известный российский писатель, автор популярных детективных романов Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом.

Об этом он сам написал в своем Facebook.

По словам Акунина-Чхартишвили, именно из-за недомогания он на некоторое время забросил свой блог (последняя запись перед сообщением о болезни датируется 18 марта).

"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)", - призвал подписчиков литератор.

Ранее "Страна" рассказывала, что в реанимации с отеком легких оказался заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко.

Также новый вирус был обнаружен у российской актрисы Жанны Болотовой.