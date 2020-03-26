ВНО может затянуться до октября. В Минобразования рассказали о двух сценариях завершения учебного года
Из-за карантина, объявленного в Украине в связи с коронавирусом, Министерство образования разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании. Так, ВНО должно пройти или в конце июня, или уже в августе. А пробное тестирование обнародуют в сети в середине апреля.
Об этом пресс-служба МОН сообщила в Facebook.
Первый сценарий: карантин завершается до 1 недели июня
- Все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают учебный год в конце июня.
- Выпускники 11-х классов также учатся до конца июня.
- ВНО стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается ориентировочно в середине июля.
- Вступительная кампания начнется в начале августа.
Второй сценарий: карантин продолжается до начала августа
- Все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают обучение в конце мая.
- ВНО для учеников 11-го класса стартует в середине августа и заканчивается до середины сентября.
- Вступительная кампания завершится до середины октября.
При этом уточняется, что при любом сценарии учебный год для студентов вузов невыпускных лет учебный год должен завершиться так же, как планировалось. Экзаменационно-зачетные сессии университеты могут провести дистанционно в том графике, который утвержден заведением. В случае, если обязательную аудиторную работу студенты не могут выполнить дистанционно, вуз должен перенести ее на следующий учебный год.
Что касается студентов выпускных лет, защиты дипломных работ и государственные экзамены будут проводиться дистанционно. Исключения - государственный квалификационный экзамен и аттестация лиц, получающих степени доктора философии, доктора искусства, доктора наук.
Скриншот: Facebook/ Міністерство освіти і науки України
Напомним, мы уже писали о том, что в этом учебном году из-за карантина госаттестация для учеников 4 и 9 классов отменяется.