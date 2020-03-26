Из-за карантина, объявленного в Украине в связи с коронавирусом, Министерство образования разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании. Так, ВНО должно пройти или в конце июня, или уже в августе. А пробное тестирование обнародуют в сети в середине апреля.

Об этом пресс-служба МОН сообщила в Facebook.

Первый сценарий: карантин завершается до 1 недели июня

Все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают учебный год в конце июня.

Выпускники 11-х классов также учатся до конца июня.

ВНО стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается ориентировочно в середине июля.

Вступительная кампания начнется в начале августа.

Второй сценарий: карантин продолжается до начала августа

Все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают обучение в конце мая.

ВНО для учеников 11-го класса стартует в середине августа и заканчивается до середины сентября.

Вступительная кампания завершится до середины октября.

При этом уточняется, что при любом сценарии учебный год для студентов вузов невыпускных лет учебный год должен завершиться так же, как планировалось. Экзаменационно-зачетные сессии университеты могут провести дистанционно в том графике, который утвержден заведением. В случае, если обязательную аудиторную работу студенты не могут выполнить дистанционно, вуз должен перенести ее на следующий учебный год.

Что касается студентов выпускных лет, защиты дипломных работ и государственные экзамены будут проводиться дистанционно. Исключения - государственный квалификационный экзамен и аттестация лиц, получающих степени доктора философии, доктора искусства, доктора наук.

Скриншот: Facebook/ Міністерство освіти і науки України

Напомним, мы уже писали о том, что в этом учебном году из-за карантина госаттестация для учеников 4 и 9 классов отменяется.