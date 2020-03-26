На сегодняшней сессии Киевсовета, которая проходила в разгар карантина из-за распространения коронавируса, больше всех переживал 82-летний экс-мэр столицы Александр Омельченко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" в четверг, 26 марта.

Бывший городской голова уговаривал депутатов не затягивать голосование и побыстрее разойтись из зала. Александр Омельченко аргументировал тем, что ему 82 года и он еще хочет жить.

Напомним, сегодня на сессии Киевсовета лишь со второй попытки удалось проголосовать за решение разрешить депутатам собираться на заседания онлайн.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве уже 40 человек больны коронавирусом.

Также мы сообщали, что из больницы Киева сбежала больная коронавирусом заробитчанка, полиция поймала ее на трассе.