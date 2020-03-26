Национальный союз журналистов Украины осудил нападение на журналиста Newsone Татьяну Сивоконь, которой повредили руку во время съемок сюжета о продаже медицинских масок в Хмельницкой области, и назвал этот случай особенно возмутительным, так как в условиях режима ЧС, журналисты и так подвергают свое здоровье опасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НСЖУ, опубликованном на странице его председателя Сергея Томиленко в Facebook.

По словам корреспондентки телеканала Newsone Татьяны Сивоконь, во время съемки сюжета о карантине в городе Красилов, местные жители сообщили, что несмотря на дефицит со средствами защиты, владелец одного из магазинов понес два больших пакета с медицинскими масками.

"Мы поднялись в магазин, увидели объявление, что в наличии есть маски. Я вежливо представилась и спросила, можно ли купить эти маски. Увидев камеру, мужчина среагировал не совсем адекватно, начал вырывать пакет с масками. Говорил, что маски не продает, что они для сотрудников", - заявила Сивоконь во время включения с места события в прямой телеэфир.

После того она сказала, что вызовет полицию.

"Воспользовавшись тем, что оператор отошел, мужчина обошел и напал на меня сзади, начал заламывать мне руки, выкручивать пальцы, чтобы вырвать у меня из рук пакет с масками. При этом повредил и наш микрофон", - отметила корреспондент.

На место происшествия прибыли работники Национальной полиции, которые взяли у съемочной группы объяснения. Татьяна Сивоконь обратилась в больницу из-за сильной боли в руке. Врачи обнаружили у женщины сильное повреждение связок и наложили на руку гипс.

По сообщению сектора коммуникации полиции Хмельницкой области следователи Красиловского отдела полиции открыли уголовное производство по факту нанесения собственному корреспонденту телеканала "News One" телесных повреждений в виде выкручивания и сдавливание пальцев руки. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненных телесных повреждений.

В Национальном союзе журналистов Украины возмущены грубым препятствованием журналистской деятельности и призывают граждан с максимальным пониманием и поддержкой реагировать на работу журналистов во время объявленного в Украине карантина.

"В Украине в целом уровень физической агрессии в отношении журналистов недопустимо высоким, но нападения на сотрудников СМИ во время освещения эпидемии коронавируса вообще крайне возмутительны", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. – "Вместе с врачами и медработниками, правоохранителями и спасателями, именно журналисты сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Журналисты не могут уйти в самоизоляцию, потому что выполняют важную общественную миссию – стараются оперативно и объективно информировать граждан о чрезвычайной ситуации, вызванной эпидемией. Репортеры сейчас и так сознательно рискуют собственным здоровьем, поэтому на нападения на работников СМИ должны жестко реагировать правоохранители и власть".

Скриншот: Facebook/Сергей Томиленко

Напомним, в Киеве националисты окружили журналиста и обвинили его в неправильном освещении срыва презентации Сивохо.

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