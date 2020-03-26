Стали известны детали нападения на журналистку NewsOne во время съемок сюжета про незаконную торговлю масками
Национальный союз журналистов Украины осудил нападение на журналиста Newsone Татьяну Сивоконь, которой повредили руку во время съемок сюжета о продаже медицинских масок в Хмельницкой области, и назвал этот случай особенно возмутительным, так как в условиях режима ЧС, журналисты и так подвергают свое здоровье опасности.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НСЖУ, опубликованном на странице его председателя Сергея Томиленко в Facebook.
По словам корреспондентки телеканала Newsone Татьяны Сивоконь, во время съемки сюжета о карантине в городе Красилов, местные жители сообщили, что несмотря на дефицит со средствами защиты, владелец одного из магазинов понес два больших пакета с медицинскими масками.
"Мы поднялись в магазин, увидели объявление, что в наличии есть маски. Я вежливо представилась и спросила, можно ли купить эти маски. Увидев камеру, мужчина среагировал не совсем адекватно, начал вырывать пакет с масками. Говорил, что маски не продает, что они для сотрудников", - заявила Сивоконь во время включения с места события в прямой телеэфир.
После того она сказала, что вызовет полицию.
"Воспользовавшись тем, что оператор отошел, мужчина обошел и напал на меня сзади, начал заламывать мне руки, выкручивать пальцы, чтобы вырвать у меня из рук пакет с масками. При этом повредил и наш микрофон", - отметила корреспондент.
На место происшествия прибыли работники Национальной полиции, которые взяли у съемочной группы объяснения. Татьяна Сивоконь обратилась в больницу из-за сильной боли в руке. Врачи обнаружили у женщины сильное повреждение связок и наложили на руку гипс.
По сообщению сектора коммуникации полиции Хмельницкой области следователи Красиловского отдела полиции открыли уголовное производство по факту нанесения собственному корреспонденту телеканала "News One" телесных повреждений в виде выкручивания и сдавливание пальцев руки. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненных телесных повреждений.
В Национальном союзе журналистов Украины возмущены грубым препятствованием журналистской деятельности и призывают граждан с максимальным пониманием и поддержкой реагировать на работу журналистов во время объявленного в Украине карантина.
"В Украине в целом уровень физической агрессии в отношении журналистов недопустимо высоким, но нападения на сотрудников СМИ во время освещения эпидемии коронавируса вообще крайне возмутительны", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. – "Вместе с врачами и медработниками, правоохранителями и спасателями, именно журналисты сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Журналисты не могут уйти в самоизоляцию, потому что выполняют важную общественную миссию – стараются оперативно и объективно информировать граждан о чрезвычайной ситуации, вызванной эпидемией. Репортеры сейчас и так сознательно рискуют собственным здоровьем, поэтому на нападения на работников СМИ должны жестко реагировать правоохранители и власть".
Скриншот: Facebook/Сергей Томиленко
Напомним, в Киеве националисты окружили журналиста и обвинили его в неправильном освещении срыва презентации Сивохо.
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