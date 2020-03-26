В Украине хотят разработать специальное мобильное приложение, которое поможет пользователям выявить возможные контакты с зараженными коронавирусом. Для тех, кто инфицирован Covid-19, его планируют сделать обязательным.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью "Экономической правде".

"Речь идет об обязательном контроле для больных и добровольном для тех, кто самоизолировался, путем снятия в случайный период времени геолокации и FaceID. Уверен, что это поможет остановить распространение вируса. Также через приложение больные смогут заказывать продукты и лекарства онлайн, сообщать о состоянии здоровья", - сказал Федоров.

По его словам, разработчики надеются, что пользователи добровольно будут сканировать специальные qr-коды, которые помогут определять их геолокацию, так станет возможным мониторнг контактов заболевшего.

Напомним, "Страна" публикует онлайн-хроники коронавируса: в Украине 156 заболевших, в США раздают бедным по $1200.