В Украине создан штаб по противодействию распространению COVID-19. На первом заседании в четверг заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктора Ляшко назначил его руководителя.

Об этом сообщается в Facebook Министерства охраны здоровья.

25 марта правительство поручило Лишко возглавить работы по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня из-за распространения коронавируса.

Отметим, что имя начальника штаба пока не называют.

Сегодня утром состоялось развертывание штаба. Виктор Ляшко провел первое его заседание, назначил руководителя штаба и поручил до 16:00 всем председателям областных госадминистраций создать такие же штабы в областях. Последние будут сотрудничать с центральным штабом.

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