После того, как власти продлили карантин до 24 апреля, стало ясно, что ограничения на массовые мероприятия коснутся и Пасхи. Она в этом году выпадает на 19 апреля.

При этом в церквях, хотя и говорят о службах онлайн и дезинфекции икон, пока от освящения пасхальных корзин и праздничной службы отказываться не намерены. А многие прихожане в сети заявляют, что все равно придут в храм, хоть власти и сообщили, что 19 апреля там будут дежурить патрульные.

Разбирались, как украинцы будут праздновать Светлое Воскресенье в этом году. Что говорят власти про свой новый проект "Пасха дома" и что обещают в церквях.

Проект "Пасха дома"

На днях Владимир Зеленский анонсировал проект "Пасха дома". Перед этим он пообщался с главами церквей и обсудил безопасность богослужений в целом и празднование Пасхи.

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", - сказал президент.

По его словам, руководители церквей понимают, что нужно проводить богослужения онлайн или как видеоконференцию, поэтому соглашаются на вынужденные ограничения.

Среди них - возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. На сайте Офиса президента сообщается, что в случае большого скопления людей, полиция должна проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно и для них самих и для здоровья окружающих.

При этом не совсем понятно, что будет делать полиция, если большое число людей все-таки пойдут к церквям на Пасху. Будет ли применяться сила и будут ли нарушителей карантинного режима задерживать. Или же - что более вероятно - просто закроют на это глаза.

Что планируют делать в церквях

Греко-католики. Глава украинской греко-католической церкви Святослав дал наставления, как действовать церкви в условиях пандемии Covid-19. Из них следует, что прихожане все-таки придут в храмы, но внутрь они не смогут зайти и будут слушать службу через громкоговорители или наблюдать за ней с установленных экранов. При этом традиционно будут освящать пасхальные корзины.

"Воскресенье Пасхи служить, по возможности, на улице. Не делать процессий - ни в храме, ни вокруг храма. Если владыки считать возможным служить в храме, то в нем должны находятся только священнослужители и певцы. Все остальные должны остаться на улице. При этом им необходимо обеспечить возможность участвовать в богослужениях, слушая службы через громкоговорители или просматривая их на экранах. Следует просить людей не скапливаться, а находиться на установленной санитарными нормами расстояния" - говорится в заявлении Блаженнейшего Святослава на сайте УГКЦ.

При этом он добавляет, что, если карантин этого потребует, следует участвовать в богослужениях через трансляции, оставаясь дома.

А пока он предписал святить пасхи и пасхальные блюда только на улице. Освящать блюда можно в Пасхальную субботу столько времени, сколько это будет нужно.

Также глава церкви попросил, чтобы в храмы не приносили блюда на освящение пожилые люди, прихожане с признаками респираторного заболевания или если болеет кто-то в их семье, а также те, кто должен находиться в 14-дневной самоизоляции (в основном это заробитчане, которые вернулись из Европы).

"Им следует сообщить, что пасхальные корзины будут также освящены посредством онлайн-трансляций" - говорится на сайте УГКЦ.

УПЦ. В УПЦ пока не делали отдельных заявлений по богослужениями на Пасху и как будут освящать пасхальные корзины. Но ранее в церкви сообщили, что храмы УПЦ не будут закрываться во время карантина. Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), ссылаясь на решение Священного Синода.

По его словам, храмы будут открыты, чтобы у каждого верующего человека была возможность исповедаться и причаститься, "ведь внутреннее исцеление происходит только тогда, когда человек самым теснейшим образом приобщается Христу, а это происходит только в Таинстве Евхаристии".

При этом митрополит Антоний напомнил об ограничениях, которые необходимы для борьбы с коронавирусом: если человек болеет, он должен воздержаться от посещения храма, если происходит усугубление болезни - обратиться к врачу, а духовную помощь священник обязан оказать человеку дома, опять же с соблюдением всех медицинских требований.

Храмы будут чаще проветривать, а иконы протирать дезинфицирующими средствами. "Это и так происходит, но из-за развития коронавируса, это нужно делать как можно чаще", - отметил управделами УПЦ.

Также он сказал, что церковь исполняет ограничения по количеству верующих, которые могут находиться в храмах. А если людей будет больше, то священнослужители готовы служить на улице, чтобы по возможности прихожане стояли друг от друга на соответствующем расстоянии.

Что касается Пасхи, то пока на официальной странице УПЦ в Facebook запустили опрос среди подписчиков, что они думают о проекте "Пасха дома", который предложил Зеленский.

Судя по всему, большинство прихожан намерены прийти в церковь в этот праздник, несмотря на карантин: "Мы свой голос отдали президенту, не для того, чтобы он церкви от нас закрывал", "идем в храм и молимся", "как ощутить радость Пасхи без церкви? никак" - пишут под постом УПЦ.

УПЦ (Киевский патриархат). В УПЦ КП пока не сообщают ни о планах на Пасху, ни о дополнительных мерах во время карантина. Но глава УПЦК КП Филарет уже неоднократно заявлял, что не намерен отказываться от богослужений из-за эпидемии коронавируса.

ПЦУ. Синод Православной Церкви Украины разрешил совершение богослужений в храмах только священнослужителями, церковнослужителями и хористами без личного присутствия мирян. А для верующих предусмотреть возможность участия в общей молитве, используя возможности удаленной связи.

При этом священники ПЦУ будут просить власти не закрывать храмы во время карантина. О том, как будет проходить Пасха в ПЦУ пока не сообщали.

А что с Благодатным огнем?

25 марта в Израиле, который находится на жестом карантине из-за коронавируса, закрыли Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Каждый год перед Пасхой туда съезжаются тысячи верующих, чтобы пронаблюдать за церемонией схождения Благодатного огня.

Это один из главных предпасхальных моментов для православных. Они тысячами съезжаются в Иерусалим и наполняют собой весь храм и его окрестности.

Плотность людей огромная, что недопустимо при карантине. Поэтому церемония, скорее всего состоится, но в закрытом режиме. Да и доставить благодатный огонь в другие страны можно будет исключительно по решению властей Украины - авиасообщение страна закрыла.

Но, вполне возможно, что для благодатного огня сделают исключение.

"Точно еще не решено, но скорее всего посланцы из Украины прилетят в аэропорт Бен-Гурион в Израиль и в аэропорту им и передадут благодатный огонь, который они и отвезут в Киев", - сказал "Стране" источник в УПЦ.