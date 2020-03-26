Провальное тестирование видеоконференции для проведения Внеочередного заседания Верховной Рады вынуждает депутат искать другие варианты, как продолжить работу. Так, нардепы не исключают, что смогут провести заседание даже на стадионе или во дворе Рады, но для этого нужно менять Регламент.

Об этом "Стране" рассказал народный депутат из фракции Слуга народа Александр Качура.

"У нас обсуждалось несколько вариантов. Быстрое заседание в зале, раздать всем маски, защитные элементы, поставить везде санитайзеры. Или во дворе Верховной Рады - расставив там стульчики на определенных расстояниях друг от друга, чтобы минимизировать контакты между депутатами. Практика с работой на улице уже была опробована в некоторых городских и облсоветах в Украине. Но пока не решено окончательно. Мы ограничены законом о Регламенте, который четко требует, чтобы заседание состоялось по адресу Грушевского, 5. Грушевского, 5 - это здание Верховной Рады и все ее помещения, в том числе двор. Но если собираться во дворе, там тоже есть свои сложности. Там не так много места, и нет технических возможностей для голосования. Поэтому варианты обсуждаем", - говорит депутат "Стране".

По его словам, куда проще внести изменение в Регламент Рады, которое позволит менять адрес проведения заседаний.

"Я лично предлагал закрепить на возможность эпидемий или чрезвычайных ситуаций возможность, что если более 150 депутатов собирают обращение о необходимости проведения заседания, его можно было созвать где угодно, а не только на Грушевского, 5. Например, на стадионе, где можно расставить стулья далеко друг от друга. Или где-нибудь еще. В истории уже были примеры, как депутаты собирались в Украинском доме. Сейчас ситуация также требует быстрого поиска новых подходов", - уточняет депутат.

Отметим, что в любом случае, чтобы изменить Регламент депутатам нужно собраться в здании парламента. Поэтому, вероятнее всего, ближайшее заседание пройдет на прежнем месте.

Подробнее о том, где и как Рада собирается заседать на карантине читайте в материале "Microsoft завис, думают о стадионе".

Как сообщалось, следующая сессия Верховной Рады может пройти на стадионе или в концертном зале.