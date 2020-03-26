Депутаты Киевсовета в конце заседания 26 марта вернулись к вопросу голосования за переведение на дистанционную работу на время карантина и со второй попытки они поддержали это решение.

Об этом "Стране" сообщила депутат Олеся Пинзеник.

"За" проголосовало 74 депутата (при 61 необходимом). Это означает, что следующие сессии Киеврады будут проводиться в режиме видеосвязи. При этом они также должны будут транслироваться в интернете. Для созыва онлайн-заседания депутатов должны уведомить минимум за два дня, а для принятия срочных решений, за 1 день.

"В исключительных случаях, а именно введении чрезвычайного положения на территории города Киева пленарные заседания Киевсовета могут быть проведены в режиме онлайн", - говорится в утвержденном депутатами документе.

Заседание президиума Киевсовета и Согласительный совет также могут работать онлайн.

Стоит отметить, что в режиме онлайн нельзя принимать решения по выделению земли, детальным планам территорий и т.п.

Ранее "Страна" писала о том, что следующая сессия Верховной Рады может пройти на стадионе или в концертном зале.

Также мы сообщали, что ПАСЕ отменила апрельскую сессию из-за коронавируса.