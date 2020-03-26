В Ивано-Франковской области коронавирус впервые выявили у работника украинской полиции. Около 20 его коллег, с которыми он контактировал, пройдут экспресс-тестирование.

Об этом во время брифинга 26 марта сообщили главный санитарный врач области Руслан Савчук и руководитель полиции Прикарпатья Владимир Голубош.

Инфицированный полицейский, чье заражение лабораторно подтверждено, находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Уже известен круг его контактов, проводится дезинфекция помещений, где он бывал. Люди, с которыми он общался, ушли на самоизоляцию.

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Covid-19 подозревали у коллеги заболевшего, которая вместе с ним оказывала экстренную помощь во время госпитализации других инфицированных. Однако ее тест дал отрицательный результат. Но она тоже находится на самоизоляции.

Еще около 20 сотрудников правоохранителя пройдут экспресс-тесты на Covid-19.

В целом по области подтверждены 16 случаев коронавируса. С больными контактировали 84 человека. Все они пребывают на изоляции под медицинским наблюдением.

Ранее "Страна" писала, что сегодня в Черниговской области выявлен первый зараженный коронавирусом.

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