В Запорожской области зарегистрировано восемь лабораторно подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом, пять из них в Запорожье.

Об этом сообщает ГУ "Запорожский областной центр Министерства охраны здоровья Украины".

По данным ведомства, все заболевшие Covid-19 жители региона недавно прибыли из других стран. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Всего по состоянию на четверг, 26 марта, в области зарегистрировано 35 подозрений на заболевание Covid-19 (в т.ч. 4 за последние сутки): 25 из них - негативные, анализы еще 2-х человек находятся на исследовании.

В свою очередь мэр Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook сообщил, что в городе на стадии проверки диагноза "короновирусная инфекция" находится один ребенок.

Фото: facebook.com

"Страна" ведет хроники коронавируса и в Украине было на начало дня 156 заболевших.

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