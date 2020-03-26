Депутаты Верховной Рады боятся собираться в сессионном зале, чтобы провести внеочередное заседание на этой неделе. В качестве альтернативы было предложено работать в режиме видеоконференции. Однако все попытки настроить программу провалились.

Об этом народные избранники рассказали в комментарии "Стране".

По нашим данным, во время эксперимента депутаты использовали программу для видеоконференции Microsoft Teams.

Как известно, еще в конце прошлого года все депутаты получили по личному ноутбуку, чтобы снизить бумажный документооборот. Их и попытались использовать для видеосвязи. Однако, как оказалось, даже при небольших нагрузках (подключение до 10 человек) программа начинает "зависать". А для режима работы всей Рады по видеосвязи требуется подключение не менее, чем половины депутатов. Из-за этого тестирование полностью провалилось и от этой идеи отказались.

"То, что нам сейчас предлагают - не работает. Какая-то офисная программа, рассчитанная на пять человек. Нам же нужно, чтобы при голосовании 420 человек ничего не зависло и не прервалось. Должен быть уникальный закрытый софт", - говорит "Стране" депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Другой нардеп, харьковский мажоритарщик Александр Бакумов обращает внимание "Страны", что это должна быть полноценная видеоконференция, которая даст возможность лично каждому депутату высказать свою позицию по проекту. И только тогда можно было бы говорить о полноценном принятии законопроектов.

"Это должна быть не просто программа для голосования. Это должна быть полноценная видео-конференция всех депутатов, которые смогут принять участие. Сколько их будет и как их участие будут обеспечивать, пока не ясно. Но даже голосовать мы должны голосом. Камера будет брать депутата, он должен будет сказать номер своего мандата, номер законопроекта и потом уже ответить "за" или "против". После чего объявят, что голос зафиксирован. Так мы получаем возможность исполнять свои функции в условиях карантина", - говорит "Стране" Бакумов.

Подробнее о том, где и как Рада собирается заседать на карантине читайте в материале "Microsoft завис, думают о стадионе".

Напомним, запланированное на четверг внеочередное заседание Рады перенесли на субботу.