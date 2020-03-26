Из киевской больницы сбежала 39-летняя заробитчанка из Коломыи Ивано-Франковской области, у которой быстрый тест подтвердил Covid-19.

Об этом сообщает издание Зеркало.

По информации СМИ, женщину, которая вернулась из Бельгии, в больницу госпитализировали принудительно.

23 марта женщина самолетом вернулась из Брюсселя. По прибытии в Украину у нее обнаружили повышенную температуру, при проведении быстрого теста на Covid-19 был получен положительный результат.

В тот же день на скорой ее госпитализировали в Александровскую клиническую больницу Киева, где провели анализ быстрым тестом на Covid-19, результат отрицательный.

Ночью на 24 марта пациентку перевели в Киевскую больницу №4, в 01:00 ей сделали анализ быстрым тестом, результат - отрицательный. 11:00 повторно сделали анализ быстрым тестом - результат положительный. Выставлен диагноз: подозрение на инфицирование коронавирусом.

24 марта по обеде пациентка по неизвестным причинам решила покинуть лечебное учреждение и, вероятно, планировала вернуться домой. На звонки не отвечала, на контакт с врачами не выходила.

Правоохранители провели необходимые мероприятия и задержали женщину вместе с ее мужем (который, скорее всего, встречал ее) на трассе возле Раковчика Ивано-Франковской области. Обоих - и женщину, и мужчину - госпитализировали в областную инфекционную больницу.

Устанавливаются методы передвижения женщины из Киева.

Напомним, что в Африке мужчина сбежал из изоляции по коронавирусу и его съел крокодил.

Также мы писали о том, что в Подмосковье из инфекционной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус.